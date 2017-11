VIDEO - Regina Elisabeta a Marii Britanii și Prințul Philip aniversează 70 de ani de căsnicie

Palatul Buckingham a dat sâmbătă publicităţii o nouă fotografie-portret înfăţişându-o pe regina Elisabeta a II-a alături de soţul ei, prinţul Philip, pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a căsătoriei cuplului regal, informează Reuters.



Căsătoria celor doi a fost oficiată la Westminster Abbey din Londra, pe 20 noiembrie 1947, la doar doi ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, la care au participat numeroşi şefi de state şi reprezentanţi ai unor familii regale din lumea întreagă.



Fotografia portret, realizată la începutul lunii, o înfăţişează pe regină îmbrăcată în aceeaşi rochie pe care a purtat-o la slujba de la Westminster Abbey cu ocazia aniversării nunţii de diamant.



Regina poartă şi o broşă din aur în formă de scarabeu, cu rubine şi diamante, pe care a primit-o în dar de la prinţul Philip, în 1966.



Regina Elisabeta şi prinţul Philip deţin recordul celei mai longevive căsătorii regale, iar fotografia dată publicităţii sâmbătă îi înfăţişează încadraţi de portretele regelui George al III-lea şi cel al reginei Charlotte, pictate de Thomas Gainsborough în 1781, care au fost căsătoriţi timp de 57 de ani, cea de-a doua cea mai longevivă căsătorie regală.AGERPRES/

