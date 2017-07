VIDEO - Şase persoane au fost spitalizate după cursa cu tauri organizată miercuri la Pamplona

Şase persoane au fost transportate la spital miercuri, după cea de-a şasea cursă cu tauri - "encierro" - organizată în oraşul spaniol Pamplona în cadrul Festivalului San Fermin, informează Xinhua.



Presa spaniolă raportează că evenimentul de miercuri, transmis în direct la televiziunea naţională, a fost o cursă deosebit de rapidă: cei şase tauri au parcurs distanţa de 875 de metri de la ţarcurile lor şi până la arena din centrul oraşului în doar 2 minute şi 16 secunde.



Din fericire, niciuna dintre sutele de persoane care au alergat alături de tauri nu a fost împunsă de aceste animale, însă viteza cu care s-a desfăşurat alergarea i-a făcut pe mulţi dintre participanţi să cadă şi să sufere diverse accidentări.



Dintre cele şase persoane spitalizate, două au suferit răni în zona capului, două în zona toracelui şi alte două au suferit accidentări la nivelul picioarelor. Potrivit presei locale, niciuna dintre aceste răni nu pune în pericol vieţile persoanelor spitalizate.



Sărbătorile de San Fermin (dedicate Sfântului Fermin, patronul oraşului Pamplona) atrag în fiecare an sute de mii de vizitatori din întreaga lume veniţi să se amuze şi să asiste - chiar să participe - la periculoasele alergări în faţa taurilor.



Participanţii se îmbracă în alb, poartă în jurul gâtului eşarfe roşii şi aleargă în faţa celor 12 tauri pe un traseu stradal format în cartierul vechi al oraşului.



Animalele sunt aduse de la crescătorul de vite Cebada Gago din Andaluzia, renumit pentru agresivitatea taurilor săi, care se fac "vinovaţi" de cele mai multe accidentări din istoria acestor curse celebre, organizate în fiecare an, timp de o săptămână, în cadrul Festivalului San Fermin.



La curse poate participa oricine are peste 18 ani, dar autorităţile reamintesc că rănirile sunt frecvente şi că există uneori decese - 15 din 1911, ultimul în 2009. În 2016, 87 de persoane au fost rănite, dintre care 12 au fost împunse.



Sărbătoarea curselor cu tauri din Pamplona s-a desfăşurat pentru prima oară în forma actuală în 1922. Ea a fost adusă în atenţia lumii de scriitorul american Ernest Hemingway, care a ajuns acolo pentru prima oară în 1923 şi a fost cucerit de sărbătoare, pe care a considerat-o un adevărat carnaval şi pe care a descris-o în romanul "The Sun Also Rises".AGERPRES

At least two people have been gored and several more injured during the San Fermin bull running festival in Spain https://t.co/aDQ4lbdLwG pic.twitter.com/dNUohVOITW