VIDEO - Tragedie în Siberia. Cel puțin 64 de morți în incendiul dintr-un mall din Kemerovo

Cel puţin 64 de corpuri au fost găsite după incendiul de duminică într-un centru comercial din Kemerovo, oraş industrial în vestul Siberiei, potrivit unui nou bilanţ dat publicităţii de agenţiile de presă ruse luni, citat de AFP.



Serviciile de intervenţie şi pompierii au depus eforturi susţinute pentru degajarea celui de-al treilea etaj, epicentrul incendiului.



'La ora actuală, s-a confirmat decesul a 53 de persoane', a indicat purtătoarea de cuvânt a Comitetului de anchetă, Svetlana Petrenko, într-un comunicat.

De disperare cel puțin un bărbat a sărit de la un geam al mall-ului pentru a se salva dar din păcate acesta a murit din cauza rănilor.



Numeroase persoane erau date dispărute după acest dezastru, au indicat serviciile de intervenţie. Bilanţul precedent consemna 37 de morţi şi aproximativ 70 de persoane date dispărute, între care 40 de copii.



Printre persoanele care şi-au pierdut viaţa în incendiu figurează şi o fetiţă de 11 ani, rudă a guvernatorului regiunii Kemerovo, Aman Tuleev, conform portalului newsru.com.



Incendiul s-a declanşat în jurul orei 11:00 GMT duminică la al treilea şi ultimul etaj al acestui centru comercial situat pe Bulevardul Lenin, în centrul Kemerovo, conform filialei locale a Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă rus.



Comitetul de anchetă de pe lângă Parchetul General al Rusiei a anunţat deschiderea unei anchete penale şi arestarea a patru persoane, printre care şi persoana care închiria spaţiul unde s-a declanşat incendiul, precum şi directorul societăţii care administra centrul comercial.



Dispunând de o saună, mai multe cinematografe şi restaurante şi o alee de bowling, mall-ul era extrem de frecventat duminică.



Televiziunea rusă a difuzat imagini cu fum negru gros ieşind de pe geamuri şi ridicându-se deasupra acestei clădiri impunătoare în alb şi bej, la mult timp după declanşarea incendiului.



De fapt, posturile centrale de televiziune au evitat practic duminică subiectul incendiului devastator de la centrul comercial ('Zimniaia vişnia'/'Vişina de iarnă') din Kemerovo, axându-se pe victoria lui Vladimir Putin în recentele alegeri prezidenţiale, potrivit portalului de ştiri newsru.com. Astfel, principalul post de televiziune rusesc Pervîi kanal a dedicat duminică doar trei minute acestui subiect într-un buletin de ştiri, Rossia-1 a început să relateze despre incendiu în sistem breaking news abia în cursul nopţii de duminică spre luni, iar NTV a relatat doar pe pagina sa electronică.



Conform pompierilor, incendiul s-a declanşat în jurul orei locale 16:00 (12:00 ora Moscovei), iar stingerea focului a luat mai mult de 12 ore.



Potrivit newsru.com, posturile centrale de televiziune din Rusia au reacţionat în acelaşi mod şi la intoxicarea săptămâna trecută a zeci de copii din Volokolamsk, nu departe de Moscova, din cauza emanaţiilor de hidrogen sulfurat de la groapa de gunoi situată chiar lângă oraş.



'Acest mall cu mai multe etaje era plin de oameni (...). Nimeni nu ştie exact cât de mulţi erau în interior atunci când a izbucnit incendiul', a declarat un purtător de cuvânt al filialei locale a Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă rus, Aleksandr Eremeiev, într-un comunicat.



Incendiul, potrivit primelor date ale anchetei, s-a declanşat într-una din sălile de cinematograf din acest mall şi a distrus peste o mie de metri pătraţi, au relatat media ruse. Circa 120 de persoane au fost evacuate, potrivit serviciilor de urgenţă.



'Potrivit informaţiilor preliminare, acoperişul s-a prăbuşit în două săli de cinema', situate în centrul comercial, a precizat Comitetul de anchetă. Autorităţile au confirmat luni deschiderea unui dosar penal pentru 'încălcarea normelor de securitate'.



Pompierii au reuşit să stingă focul spre 17:30 GMT, a indicat filiala locală a Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, adăugând că peste 300 de salvatori şi pompieri au acţionat la locul dezastrului.



În fiecare an, incendiile fac numeroase victime în Rusia, ţară care se confruntă cu o infrastructură învechită datând din epoca sovietică şi cu măsuri de securitate laxe. AGERPRES

