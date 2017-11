VIDEO - Trump și Putin s-au întâlnit în Vietnam

O strângere de mână, câteva cuvinte schimbate din mers: Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au intersectat paşii sâmbătă în Vietnam, fără ca totuşi să-şi facă timp pentru o adevărată întâlnire între patru ochi, relatează AFP.



Interacţiunile între preşedintele american şi omologul său rus fac obiectul unor intense speculaţii de două zile în oraşul de coastă Da Nang, unde ei participă la Forumul de cooperare economică Asia-Pacific (APEC).



Moscova anunţase joi o întâlnire între cei doi lideri, Donald Trump însuşi afirmase că se va întâlni cu liderul rus pentru a discuta despre Coreea de Nord. Dar vineri, Casa Albă a declarat, într-o oarecare confuzie, că nicio întâlnire oficială bilaterală Trump-Putin nu figura pe ordinea de zi.





În consecinţă, un dans diplomatic straniu, notează AFP. După o scurtă strângere de mână vineri seara şi o alta sâmbătă dimineaţa, cei doi lideri au schimbat câteva vorbe, preţ de câteva secunde, în prezenţa camerelor de filmat, în timp ce mergeau împreună cu omologii lor spre locul tradiţionalei "fotografii de familie" a APEC.



În timpul campaniei, Donald Trump l-a acoperit cu elogii pe preşedintele rus. "Vom avea o relaţie formidabilă cu (Vladimir) Putin şi cu Rusia", spunea el.



Dar suspiciunile de complicitate între anturajul său şi Kremlin şi o serie de divergenţe între cele două ţări au întunecat considerabil imaginea.



În cele din urmă, fostul om de afaceri din New York şi ex-şeful FSB (ex-KGB) au avut până acum o singură întâlnire reală: în Germania, în iulie, în cadrul G20.



Însă şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi secretarul de stat american Rex Tillerson au avut sâmbătă o întâlnire mai oficială - însă doar pentru câteva minte - în cadrul summitului APEC.



Trump urmează să părăsească Da Nang sâmbătă după-amiază pentru a se deplasa la Hanoi, înainte de a duce în Filipine, ultima etapă a turneului său asiatic.



Kremlinul a difuzat sâmbătă dimineaţa un comunicat în care informează că preşedinţii Rusiei şi SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, au aprobat după scurta lor discuţie o declaraţie comună, pregătită dinainte de experţi, în care se pronunţă pentru continuarea eforturilor lor în lupta împotriva Statului Islamic în Siria până la înfrângerea acestuia, relatează Reuters şi TASS.



Cei doi lideri şi-au confirmat angajamentul faţă suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Siriei şi au chemat toate părţile implicate să participe activ la procesul politic de la Geneva.



Moscova şi Washingtonul sunt de acord că nu există o soluţie militară pentru conflictul din Siria, conform textului declaraţiei comune publicat pe site-ul web al Kremlinului. AGERPRES

