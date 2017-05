VIDEO - Un congresman republican cere oficial demararea procedurii de destituire a lui Donald Trump

Congresmanul republican Al Green a declarat în timpul ședinței Casei Reprezentanților că trebuie demarată procedura de destituire a lui Donald Trump.

În cursul dimineții Green a anunțat pe Twitter că: Astăzi, la ședința Congresului Statelor Unite ale Americii, voi cere începerea procedurii de destituire a lui Donald Trump”.

Conform unui sondaj de opinie oficial, publicat miercuri, 48% din votanții maericani cred că Trump ar trebui destituit, pentru prima oară această opinie fiind majoritară în opinia publică.

Rezultatul acestui sondaj este consecința faptului că Trump l-a concediat pe James Comey, directorul FBI, cât și faptul beneficiile rezultate în urma Obamacare ar urma să fie anulate de o nouă lege aprobată de Camera Reprezentanților.

Rep. Al Green (D-TX) on the House floor calls for President Trump to be impeached pic.twitter.com/yi1oPizkyI