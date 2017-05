VIDEO - Un mort şi 22 de răniţi, în Times Square din New York, după ce un şofer a intrat cu maşina în pietoni

Ultimul bilanţ indică un mort şi 22 de răniţi, în Times Square din New York, după ce un şofer a intrat joi cu maşina în pietoni, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.



"În baza informaţiilor de care dispunem pentru moment, nu există nicio indicaţie că ar fi vorba de un act de terorism", a declarat primarul New York-ului, Bill de Biasio, citat de AFP, subliniind totuşi că prezenţa forţelor de securitate a fost întărită în locurile-cheie ale metropolei americane.



Autorităţile l-au identificat şi reţinut pe şoferul vehicului - Richard Rojas, 26 de ani, din Bronx, care a lucrat în cadrul armatei din 2011 până în 2014.



Conform EFE, el a mai fost arestat de două ori pentru conducere sub efectul alcoolului şi alte încălcări ale legii. În martie, a fost reţinut ultima dată după ce a ameninţat cu cuţitul la gât o persoană.



Potrivit unor surse din poliţie citate de televiziunea ABC, rezultatele probelor în cazul şoferului ar fi fost negative la alcool, dar pozitive în privinţa folosirii de narcotice.



Conform relatărilor martorilor, el conducea vehiculul său în apropiere de Times Square când a virat pentru a intra pe strada 42 şi, conducând pe contrasens, a urcat bordura şi a intrat în pietoni, prima victimă fiind o turistă de 18 ani, din statul Michigan, care a murit pe loc. Ea era însoţită de sora sa, de 13 ani, aceasta fiind rănită, potrivit autorităţilor.



Rojas şi-a continuat cursa pe contrasens şi a călcat cu maşina trecătorii din zona pietonală până ce s-a izbit de un stâlp, pe strada 45.



"Venea foarte rapid, cu circa 120 de kilometri la oră pe contrasens", a spus pentru EFE un vânzător stradal de mâncare.



Incidentul din Times Square, una din atracţiile New York-ului, vizitată anual de zeci de milioane de turişti, s-a produs joi la prânz, ora locală (16,00 GMT) pe o vreme însorită. AGERPRES

