VIDEO - UPDATE - NOUĂ EXPLOZIE în Turcia, la Izmir, urmată de schimb de focuri soldat cu 2 morţi şi 5 răniţi

UPDATE 4: Doi morţi şi cinci răniţi în atentatul cu maşină capacnă la Izmir, a declarat guvernatorul oraşului.

UPDATE 3: Secretarul general al primăriei oraşului, Bugra Gokce, confirmă că atentatul s-a soldat cu rănirea a cel puţin 10 persoane.

UPDATE 2: Cel puţin trei persoane au fost rănite într-o explozie care a avut loc în apropierea tribunalului din Izmir, vestul Turciei, informează agenţiile de presă internaţionale.

UPDATE 1: Curtea Supremă impune oprirea difuzării oricărei informaţii legată de explozie.

Ştirea iniţială: O explozie a avut loc în apropierea tribunalului din Izmir, vestul Turciei, informează AFP.



Conform CNN Turk, mai multe ambulanţe au fost trimise la faţa locului. Nu există informaţii despre victime. AGERPRES

Martori spun că după explozie a urmat o serie de focuri de armă.

CCTV footage of the #Izmir car explosion which came before shootout between police and at least 3 attackers #Turkey pic.twitter.com/TlCLIhdo7x