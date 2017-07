VIDEO - Venezuela: 100 de zile de proteste, 91 de morţi, 1500 de răniţi

Opoziţia venezueleană a marcat duminică a suta zi de proteste împotriva regimului preşedintelui socialist Nicolas Maduro, transmite Reuters. De la începutul lui aprilie, în Venezuela şi-au pierdut viaţa în urma manifestaţiilor anti- şi pro-guvernamentale 91 de oameni şi au fost răniţi peste 1500, iar numărul arestărilor este de ordinul sutelor, arată datele procuraturii, centralizate de Reuters şi EFE.



Mii de protestatari s-au adunat duminică la Caracas pentru a o asculta pe Lilian Tintori, soţia opozantului Leopoldo Lopez, eliberat sâmbătă din închisoare - din motive umanitare, potrivit Curţii Supreme - şi consemnat în arest la domiciliu. Politicianul în vârstă de 46 de ani, fondator al partidului Voluntad Popular, era închis din februarie 2014 şi fusese condamnat în septembrie 2015 la aproape 14 ani de închisoare pentru incitare la violenţă. Protestele împotriva lui Maduro din perioada februarie - mai 2014 s-au soldat cu 43 de morţi, reaminteşte AFP.



Venezuela, ţară producătoare de petrol, se află de patru ani într-o recesiune care a degenerat într-o criză economică gravă, cu inflaţia scăpată de sub control şi penurii de alimente şi bunuri de primă necesitate. Problemele sunt accentuate de preţul scăzut al ţiţeiului pe plan mondial. De mai bine de trei luni, în marile oraşe, poliţia în echipament de protecţie, tinerii cu măşti, sticlele incendiare, gazele lacrimogene şi gloanţele de cauciuc au ajuns parte din peisajul aproape cotidian, iar victimele sunt de ambele părţi.



Opoziţia a convocat un referendum neoficial la sfârşitul acestei săptămâni, după care intenţionează să proclame aşa-numita "oră zero" a intensificării protestelor, probabil printr-o grevă generală sau un marş spre palatul prezidenţial, arată Reuters.



Pe de altă parte, preşedintele Nicolas Maduro încearcă să creeze, printr-un referendum programat pe 30 iulie, o Adunare Constituantă care ar urma să demită actualul Parlament, ultima redută a opoziţiei. Toate celelalte instituţii ale statului, inclusiv justiţia, până la nivelul Curţii Supreme, se află sub control guvernamental.



Şeful statului, continuator al lui Hugo Chavez, decedat în 2013, acuză ca şi acesta Statele Unite de amestec în politica şi economia Venezuelei şi vorbeşte despre un război economic al afaceriştilor apropiaţi de opoziţie, condus de la Washington. AGERPRES

