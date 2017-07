Vieţile 's-au întunecat' după puciul din Turcia, acuză predicatorul musulman Fethullah Gulen

Predicatorul turc Fethullah Gulen, care trăieşte în exil în SUA, a lansat acuzaţii grave la adresa guvernului de la Ankara, într-un comunicat dat publicităţii în ajunul împlinirii unui an de la lovitura de stat eşuată din Turcia, din 15-16 iulie, informează sâmbătă dpa.



"După acest incident tragic, vieţile prea multor oameni nevinovaţi au devenit întunecate. Aceştia au fost concediaţi ilegal din slujbele lor, arestaţi, închişi şi chiar torturaţi - totul la cererea guvernului", a spus Gulen, potrivit comunicatului citat.



Predicatorul musulman a insistat că oamenii au fost privaţi de mijloacele de a-şi câştiga existenţa, în timp ce guvernul conduce o vânătoare de vrăjitoare pentru "a smulge din rădăcini" pe oricine consideră că nu este loial preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.



Totodată, potrivit EFE, Gulen - care este acuzat de guvernul de la Ankara că s-a aflat în spatele loviturii de stat ratate de anul trecut - a calificat puciul drept "demn de dispreţ" şi "deplorabil". "În acest ultim an, m-am simţit afectat în timp ce (autorităţile) pedepseau sute de cetăţeni turci nevinovaţi pentru simplul fapt că guvernul considera că aveau într-un fel sau altul legături cu mine", a continuat Gulen, care trăieşte în statul Pennsylvania.



Gulen, căruia Turcia i-a cerut extrădarea, consideră că autorităţile de la Ankara "au eşuat" în încercarea lor de "a-i convinge pe liderii lumii de acuzaţiile" împotriva sa şi le-a cerut intelectualilor turci "să-şi facă auzite vocile şi să se solidarizeze cu toate victimele persecuţiei". El le-a cerut totodată membrilor sistemului judiciar "să reziste presiunilor politice şi să apere principiile universale ale justiţiei".



Pe de altă parte, liderul principalului partid de opoziţie din Turcia a criticat dur atât eşecul guvernului de la Ankara de a preveni puciul eşuat de anul trecut, cât şi epurările care au avut loc de atunci încoace, în timpul unei sesiuni speciale a parlamentului menită să marcheze împlinirea unui an de la lovitura de stat eşuată, relatează dpa.



Kemal Kilicadaroglu, preşedintele Partidului Popular Republican (CHP), a cerut ca acele oficialităţi care le-au permis complotiştilor să se infiltreze "în cele mai sensibile poziţii din stat" să fie trase la răspundere. El a acuzat că eforturile parlamentului de a ancheta puciul au fost anihilate, inclusiv de către lideri din domeniul securităţii Turciei.



Totodată, Kilicdaroglu a pledat în favoarea consolidării democraţiei şi a avut o atitudine critică faţă de starea de urgenţă "permanentă" în care se află ţara şi care permite guvernului să conducă prin decret. "Justiţia a fost distrusă", a insistat el.



EFE aminteşte că Turcia comemorează sâmbătă cu mare fast primul an de la puciul eşuat, cu diverse manifestări în parlament şi cu inaugurarea - la Istanbul - a unui monument dedicat celor 249 de oameni care au murit în timpul evenimentelor de acum un an.



De altfel, autorităţile au dat startul manifestărilor încă de marţi, cu discursuri, expoziţii fotografice şi rugăciuni în moscheile din întreaga ţară, precum şi cu concerte şi proiecţii video în piaţa Taksim, din centrul metropolei Istanbul.



Evenimentele de sâmbătă vor începe cu un marş care va debuta la orele 15:30 GMT în trei cartiere din partea asiatică a Istanbulului, iar participanţii la marş vor ajunge până la primul pod de pe Bosfor, rebotezat între timp drept Podul Martirilor din 15 iulie. În noaptea puciului, podul a fost scena confruntărilor între civili şi o unitate de militari cu tancuri care blocaseră traficul pe acest drum, în confruntări pierzându-şi viaţa mai multe persoane.



După defilarea unei formaţiuni care va interpreta muzică otomană, preşedintele Erdogan se va întâlni pe pod cu rudele celor ucişi şi, după o lectură din Coran şi un joc de lumini în memoria victimelor, monumentul va fi dezvelit la orele 20:30 GMT.



După miezul nopţii, ceremoniile vor continua la parlamentul de la Ankara, unde într-o sesiune desfăşurată în zorii zilei de duminică va fi comemorat bombardamentul asupra clădirii legislativului.



Imaginile şi discursurile difuzate în ultimele zile au un pronunţat caracter naţionalist, comentează EFE, adăugând că Erdogan a acuzat ţările occidentale că se interesează mai mult de drepturile puciştilor sau ale simpatizanţilor lor decât de cele ale victimelor. AGERPRES