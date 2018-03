Viitorul mandat al lui Putin, sub semnul tensiunilor cu Occidentul

Promitand Statelor Unite o riposta "imediata" in cazul unui atac nuclear, presedintle Vladimir Putin, care va obtine cu siguranta un al patrulea mandat dupa alegerile din 18 martie, a dat tonul: epoca tensiunilor cu Occidentul nu s-a incheiat.

Cu exceptia unei uriase surprize, fostul agent KGB, ar urma sa castige scrutinul de saptamana viitoare, oferindu-i sansa de a ramane la putere pana in 2024. Campania electorala a fost una lipsita de stralucire, stearsa, ba chiar plictisitoare pe plan interna, dar bogata in confruntari diplomatice cu marile puteri occidentale.

"Se pare ca in ajunul alegerilor prezidentiale, conflictul intre tara noastra si Occidentul ar putea atinge un nivel inedit, si mai periculos", a comentat publicatia Gazeta.ru, evocand "un nou Razboi rece". La inceputul lunii martie, Vladimir Putin, in varsta de 65 de ani, a prezentat, intr-unul dintre cele mai belicoase discursuri rostite in cei 18 ani de guvernare, noile arme ale Rusiei.

Daca Rusia sau unul dintre aliatii ei, devine tinta unui atac nuclear, "raspunsul nostru va fi imediat", a lansat liderul de la Kremlin, anuntand existenta unor arme noi, prezentate drept "invincibile". Merita mentionat, in context, faptul ca, la inceputul lunii februarie, Washingtonul a anuntat ca a ucis in Siria cel putin 100 de combatanti pro-regim, printre care mai multi mercenari rusi. Moscova a recunoscut decesul a cinci cetateni rusi.

Unii au vazut in acest incident una dintre rarele confruntari directe intre fortele ruse si americane, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Washington traverseaza una dintre cele mai negre perioade, marcate, in special, de suspiciunile legate de amestecul Rusiei in procesul electoral american.

La 6 marite, tensiunile cu Occidentul au mai urcat o treapta dupa ce politia britanica a anuntat ca fostul spion rus Serghei Skripal, agent dublu, a fost otravit la Salisbury, in sudul Angliei. "Relatiile Rusiei cu lumea occidentala sunt la cel mai toxic nivel de la sfarsitul Razboiului rece", iar afacerea Skripal poate deteriora si mai mult lucrurile", a esigurat Gazeta.ru.

Creditat cu aproximativ 70% din intentiile de vot, Putin se afla la mare distanta de rivalii sai, cel mai bine plasat fiind comunistul Pavel Grudinin, cu 7,8%. "Nu vor fi niste alegeri in adevaratul sens al cuvantului. Va fi, mai degraba, o celebrare a identitatii unei majoritati formata dupa Crimeea", a apreciat analistul Andrei Kolesnikov, de la centrul Carnegie.