Vizita de stat a lui Trump o pune pe regina Marii Britanii "într-o situaţie extrem de dificilă"

Vizita de stat controversată a preşedintelui american Donald Trump în Marea Britanie o pune pe Regina Elisabeta a II-a "într-o situaţie extrem de dificilă", afirmă un fost diplomat britanic de rang înalt, potrivit căruia evenimentul ar trebui redus la rangul de simplă vizită oficială, transmite AFP.



Peter Ricketts, secretar permanent al Foreign Office din 2006 până în 2010, a recomandat transformarea vizitei într-o simplă vizită oficială, fără o întâlnire cu regina, conform unei scrisori apărute marţi în The Times.



Peste 1,6 milioane de britanici au semnat până marţi o petiţie prin care cer anularea acestei vizite de stat după ordinul executiv anti-imigraţie al preşedintelui american. Şi zeci de mii de persoane au manifestat luni seară la Londra şi în alte oraşe pentru a-i cere premierului Theresa May să anuleze vizita, lucru pe care ea l-a exclus.



O vizită de stat prevede un fast special: o defilare în caleaşcă, discurs în Parlament, un banchet oficial şi o noapte petrecută la Palatul Buckingham.



Peter Ricketts, în prezent membru al Camerei Lorzilor, camera superioară a parlamentului britanic, a spus că este prematură invitaţia adresată lui Trump şi s-a întrebat în legătură cu motivele pentru această 'onoare', în contextul în care niciun preşedinte american nu a fost până acum invitat să efectueze un vizită de stat în primul său an de mandat.



"Ar fi fost mai prudent de văzut ce fel de preşedinte va deveni înainte de a-i cere reginei să îl invite. Acum, ea (regina - n.r.) se află într-o situaţie extrem dificilă", a spus el.



Situaţia 'a consternat' Palatul Buckingham, care şi-a semnalat clar nemulţumirea faţă de faptul că este amestecat într-o polemică politică, lucru pe care regina încearcă să îl evite cu orice preţ, scrie The Times.



Palatul Buckingham a fost 'stupefiat' că anunţul privind invitaţia a fost făcut în timpul conferinţei de presă comune a Theresei May cu Donald Trump, vineri, la Washington, sugerând că acest lucru i-ar conferi un caracter politic, mai notează cotidianul, citând surse apropiate de familia regală.



Preşedintele american nu şi-a ascuns niciodată admiraţia pentru regină, iar perspectiva de a fi primit de aceasta, în Palatul Buckingham, nu poate decât să îl încânte.



Theresa May, angajată pe calea Brexit-ului, consideră esenţială viitoarea relaţie comercială a Marii Britanii cu SUA.



Donald Trump a acceptat vineri să înceapă imediat negocieri cu Marea Britanie pentru semnarea unui nou acord comercial, conform Downing Street. AGERPRES