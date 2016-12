Vlad Plahotniuc a fost ales în fruntea Partidului Democrat din Republica Moldova

Vlad Plahotniuc a fost ales preşedintele Partidului Democrat din Republica Moldova la cel de-al VIII-lea Congres al formaţiunii, care se desfăşoară sâmbătă la Chişinău, în timp ce actualul premier Pavel Filip a devenit vicepreşedintele partidului, relatează publika.md.



'Votul dumneavoastră de astăzi este o responsabilitate uriaşă pentru mine - de a conduce PD în următorii ani. Vă mulţumesc pentru curajul de a merge la un drum greu pentru că nu v-am promis un drum uşor, dar sunt sigur ca ne aşteaptă succesul', a declarat Plahotniuc după ce a fost ales preşedintele PD.



La rândul său, premierul Pavel Filip a declarat că 'azi a avut loc un eveniment foarte important pentru familia democraţilor, este prima formaţiune care demonstrează că partidele nu sunt în proprietatea unor preşedinţi care merg cu el până la declinul formaţiunii'.



Axându-şi discursul pe activitatea guvernamentală, Pavel Filip a insistat asupra reuşitei executivului de a îmbunătăţi relaţiile cu partenerii de dezvoltare, Republica Moldova obţinând sume importante drept împrumuturi şi finanţări nerambursabile, precum şi asupra măsurilor în vederea respectării Foii de Parcurs asumate faţă de UE.



Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a punctat faptul că Partidul Democrat a demonstrat performanţă la guvernare prin reformele asumate în faţa cetăţenilor ţării şi a partenerilor externi, subliniind totodată că interesul naţional este ca Republica Moldova să continue drumul către Uniunea Europeana.



Până în prezent, preşedintele formaţiunii a fost Marian Lupu. La Congresul Partidului Democrat au mai asistat Luis Ayala, secretarul general al Internaţionalei Socialiste, Sonja Lokar din partea Partidului Socialiştilor Europeni, precum şi mai mulţi lideri de social democraţi din România, Georgia, Ucraina.



Printre invitaţi s-a numărat şi fostul premier român Victor Ponta, căruia premierul Pavel Filip i-a înmânat Ordinul Republicii, distincţie acordată prin decret de preşedintele Nicolae Timofti.



În intervenţia sa, Victor Ponta a îndemnat Partidul Democrat să fie singurul partid din Republica Moldova care guvernează pentru oameni.



'Cel mai bine dumneavoastră ştiţi ce trebuie sa faceţi pentru Republica Moldova. Să ne primiţi si pe noi, pe cei care vin cu inima deschisă şi cu proiecte concrete. Faptul că aţi reuşit să treceţi Republica Moldova peste greutăţi este o reuşita. Vă voi sprijini din calitatea pe care o am', a declarat fostul premier român.



'Cred ca România nu trebuie să vă dea sfaturi, lecţii. Trebuie sa învăţaţi din lecţiile Românei. Vreau sa aveţi un Guvern care iubeşte Moldova. Îl felicit pe domnul Filip pentru că are o muncă grea. Aţi reuşit să treceţi peste toate încercările în acest an. PDM trebuie să fie singurul partid din Moldova care guvernează pentru oameni', a adăugat Victor Ponta, conform publika.md



Controversatul oligarh Vlad Plahotniuc a fost considerat până în prezent eminenţa cenuşie a Partidului Democrat, formaţiunea în jurul căreia este construită actuala alianţă proeuropeană de la Chişinău.



Noul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul prorus Igor Dodon, s-a pronunţat anterior împotriva unei alianţe între formaţiunea sa, Partidul Socialiştilor, şi Partidul Democrat pentru o reconfigurare a majorităţii parlamentare şi a insistat asupra dorinţei sale de a se convoca alegeri legislative anticipate pentru a schimba actuala majoritate în parlament.

Sursa: Agerpres