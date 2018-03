Vladimir Putin deapana amintiri "palpitante"

Presedintele Vladimir Putin a relatat cum, cu o ora inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Soci, a fost informat in legatura cu deturnarea unui avion apartinand unei companii aeriene din Turcia. Echipajul aparatului urmau sa indrepte aeronava spre locul de desfasurare a importantei competitii sportive.

"Exista o astfel de pagina extrem de delicata in istoria Olimpiadei. Si nu vorbim ca sa ne aflam in treaba", a declarat seful statului rus intr-un film realizat de Andrei Kondrasov si postat pe retelele de socializare. Potrivit spuselor sale, in 7 februarie 2014, a fost sunat de cei care raspuns de securitate chiar cand era in autobuzul care urma sa-l duca pe stadionul "Fist" impreuna cu responsabili ai Organizatiei mondiale olimpice.

"Se organizase o receptie inainte de deschiderea JO. M-am urcat in autobuz impreuna cu oaspetiimei si am pornit spre stadion Undeva la jumatatea drumului aghiotantul meu imi intinde telefonul - era unul dintre sefii stafului operativ care se ocupa de securitatea competitiei. A raportat: a fost deturnat un avion, care urma sa se indrepte spre Istambul si caruia i s-a cerut sa aterizeze la Soci", a povestit Putin.

In acelasi film, directorul FSB, Aleksandr Bortnikov, a precizat, la randul sau, ca echipajului avionului de linie al companiei aeriene Pegasus reusisera sa anunta ca unul dintre pasageri are o bomba asupra lui si ca a solicitat schimbarea traseului spre Soci. In aer au fost imediat ridicate mai multe avioane de lupta.

"Am intrebat: ce sugerati? Raspunsul a fost cel asteptat: conform planului prevazut in astfel de situatii... Doborati", a continuat Putin. "Le-am spus: actionati conform planului. Intrebat de cei din autobuz daca s-a intamplat ceva, i-am asigurat ca nu, totul este in ordine. Am ajuns la destinatie, am intrat pe stadion", a relatat mai departe liderul de la Kremlin.

Cateva minute mai tarziu, telefonul a zgarnait din nou. "Era acelasi sef al stafului de securitate. Mi-a spus ca totul s-a rezolvat, a fost vorba de aiurerile unui betiv si ca avionul se indreapta spre Turcia, unde va ateriza curand". Intrebat ce i-a trecut prin minte in rastimpul scurs intre cele doua convorbiri telefonice, presedintele a raspuns: "Cred ca nu e cazul sa vorbim despre asa ceva".