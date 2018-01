Vladimir Putin vrea sa devina "imparat pe viata"!

Cel mai de temut opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnyi, a carui candidatura la prezidentialele din martie a fost respinsa de Biroul electoral central al Rusiei, crede ca "nu pot fi recunoscute rezultele unor alegeri menite sa-l mentina la putere pe Vladimir Putin, care vrea sa devina "imparat pe viata".

Cu doua luni inaintea unui vot care ar urma sa-i asigure presedintelui rus un al patrulea mandat, Navalnyi, un jurist de 41 de ani, care si-a facut un renume pentru ca a denuntat coruptia de la nivelul elitelor tarii, spune ca "viitoarele alegeri nu sunt, de fapt, alegeri, iar rolul meu este de a explica faptul ca scopul acestei proceduri este de a-l pastra pe Putin la Kremlin". "Vom demonstra si ii vom convinte pe oameni ca alegerile nu pot fi recunoscute ca atare", a afirmat politicianul.

Navalnyi si-a indemnat simpatizantii sa boicoteze scrutinul din martie si sa umple strazile Rusiei in 28 ianuarie. "Putin vrea sa fie imparat pe viata. Anturajul lui, format din miliardari, vor acelasi lucru", a afirmat opozantul.

'Noi nu vrem imposibilul, vrem alegeri adevarate, pe care cu siguranta le vom castiga", a adaugat el. "Puterea stie insa acest lucru, se teme si, de aceea, m-a impiedicat sa-mi depun candidatura", a apreciat Navalnyi.

In martie si iunie anul trecut, Aleksei Navalnyi a organizat doua manifestatii de amploare in mai multe orase ale tarii, demonstratii soldate cu mii de arestari. El a promovat, de asemenea, o sustinuta campanie pe intreg teritoriul Rusiei, deschizand numeroase birouri in provincie, in pofida nemultumirii autoritatilor.