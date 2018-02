Vremea rece a provocat dublarea preţurilor la gaze naturale

Preţurile în cele mai mari pieţe de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% săptămâna aceasta, înainte ca un val de aer polar să testeze opţiunile reduse de furnizare ale regiunii şi să majoreze probabil preţurile, în urma scăderii stocurilor, transmite Reuters.



Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei i-a făcut pe traderi să se bată pentru gaze pe pieţele din Marea Britanie, Olanda, Belgia şi Franţa, pe fondul problemelor din regiune. În Olanda, peste 200 de mari companii au fost somate de Guvern ca până în anul 2022 să înceteze să se mai aprovizioneze cu gaze naturale produse la zăcământul Groningen, unde exploatarea gazelor provoacă seisme care afectează locuinţele din regiune. În Marea Britanie, compania Centrica a decis să închidă cea mai mare capacitate de stocare a gazelor naturale.



Stocurile de gaze naturale din depozitele subterane din Marea Britanie, Belgia şi Franţa sunt la cel mai redus nivel din 2015 iar livrările de LNG (gaze naturale lichefiate) sunt insuficiente, din cauza cererii ridicate din Asia.



Preţul gazelor naturale în Marea Britanie a urcat cu 50% săptămâna aceasta în condiţiile în care temperaturile scăzute au majorat cererea pentru gaze, care sunt folosite la încălzirea a 80% din locuinţe.



Traderii avertizează că săptămâna viitoare cererea ar putea atinge cel mai ridicat nivel din 2010, când temperaturile în Marea Britanie au scăzut sub 20 de grade Celsius.



Olanda, Belgia şi Franţa se confruntă cu dificultăţi similare, meteorologii avertizând că urmează o nouă răcire a vremii.



Piaţa nu este foarte îngrijorată deoarece deseori februarie este cea mai rece lună a iernii, iar exceptând cazul în care se întâmplă ceva neaşteptat, cererea de iarnă ar urma să se încheie, declara recent Tor Martin Anfinnsen, vicepreşedinte de marketing la Statoil ASA, cel mai mare producător de gaze naturale din Norvegia. Pe măsură ce se apropie primăvara şi vara, consumul şi preţurile scad, ceea ce duce la diminuarea cantităţilor de gaze naturale lichefiate care ajung în Europa. În plus, în acest an oferta de LNG va fi mai mare graţie proiectului Yamal inaugurat recent de Rusia precum şi a terminalului de export de la Cove Point, de pe coasta Golfului Mexic.AGERPRES