Washington a cerut Arabiei Saudite procese „corecte și transparente” împotriva celor acuzați de corupție

Washingtonul a cerut miercuri Arabiei Saudite ca procesele împotriva celor acuzaţi de corupţie să fie 'corecte şi transparente', după campania în care au fost arestaţi zeci de prinţi, politicieni şi oameni de afaceri saudiţi, campanie considerată însă de unele media ca fiind una de epurare politică.



'Solicităm în continuare autorităţilor saudite să trimită în faţa justiţiei persoanele despre care cred că au fost funcţionari corupţi (...) Sperăm că o vor face într-un mod corect şi transparent. Cerem guvernului Arabiei Saudite să procedeze în acest mod', a declarat miercuri, potrivit agenţiei EFE, purtătoarea de cuvânt a Departamentului american de Stat, Heather Nauert, răspunzând unei întrebări pe acest subiect.



Începând de sâmbătă noaptea au fost arestaţi sub acuzaţia generică de corupţie zeci de membri ai familiei regale, prinţi, politicieni şi oameni de afaceri saudiţi, o operaţiune executată de un organism creat ad-hoc şi condus de prinţul moştenitor Mohammad bin Salman, care a acaparat tot mai multe sfere ale puterii de când a fost desemnat de regele Salman succesor la tron, în luna iunie.



'Consideră Departamentul american de Stat că Arabia Saudită desfăşoară acţiuni împotriva corupţiei, inclusiv arestările de la sfârşitul săptămânii, în mod corect şi transparent?', a insistat un ziarist prezent la briefingul de presă susţinut de purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei americane.



'Pot doar să amintesc ce a spus guvernul saudit. Au explicat că aceşti funcţionari sunt vinovaţi de anumite fapte de corupţie. Nu voi merge dincolo de ce a spus guvernul saudit', a răspuns Heather Nauert. 'Continuăm să urmărim situaţia. Ne-au asigurat că orice proces se va desfăşura în mod corect şi transparent şi sperăm că aşa va fi', a completat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, care a amintit de mai multe ori 'relaţia bună şi de lungă durată' între SUA şi Arabia Saudită.



Lista celor arestaţi nu a fost încă publicată oficial, dar conform presei ea ar cuprinde deocamdată circa 50 de persoane, printre care 11 prinţi, 4 dintre ei fiind miniştri.



Regimul saudit pare să mizeze în această campanie şi pe sprijinul populaţiei, în special a celei tinere (70% din populaţie are sub 30 de ani), mai ales că operaţiunea declarată ca fiind una împotriva corupţiei survine într-o perioadă marcată de creşteri de taxe şi preţuri.



Un sprijin a venit şi din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, care a spus că cei arestaţi în Arabia Saudită 'mulgeau' ţara de bani.

AGERPRES