William Salice, inventatorul oului Kinder, a murit la 83 de ani

William Salice, inventatorul oului Kinder, a murit joi seară la vârsta de 83 de ani la Pavia, în nordul Italiei, a anunţat fundaţia "Color your life" pe care a înfiinţat-o pentru a-i sprijini pe tineri, relatează vineri AFP.



Angajat la compania Ferrero în 1960, William Salice a devenit mâna dreaptă a patronului vizionar Michele Ferrero, părintele cremei tartinabile Nutella, care a murit în 2015.



În anii 1970, firma de producţie a ciocolatei căuta un mijloc de a lupta împotriva caracterului sezonier al ouălor de Paşti şi el a avut ideea de a veni cu o surpriză.



Astfel a luat naştere oul Kinder, a cărui cochilie de ciocolată cu lapte conţine o capsulă de plastic în care se află piese de jucării de mici dimensiuni care trebuie asamblate.



Succesul a fost imediat şi durabil: Ferrero a vândut miliarde de ouă Kinder în peste 40 de ani.



"Inventatorul este Ferrero, eu am fost executantul material", a spus Salice, care a contribuit la elaborarea a numeroase alte produse precum Ferrero Rocher şi Pocket Coffee.



Pensionat în 2007 cu un bonus de 400.000 de euro, el a consacrat această sumă înfiinţării "Color your life", un campus de pe riviera italiană care are scopul declarat de a-i ajuta pe tinerii între 13 şi 18 ani să-şi dezvolte talentele, potrivit presei locale.



Imensul succes al ouălor Kinder a fost pătat de mai multe drame, precum moartea în ianuarie, la Toulouse, a unei fetiţe de trei ani care s-a sufocat cu o jucărie. După anchetă, parchetul francez a reabilitat însă Ferrero.



Ouăle Kinder sunt totuşi interzise în SUA, din cauza unei legi din 1938 care interzice introducerea unui obiect într-un produs alimentar, dar şi în Chile din această vară, în cadrul unei noi legi privind combaterea obezităţii.AGERPRES