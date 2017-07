Winnie the Pooh, victima cenzurii în China

Anumite referiri la Winnie the Pooh, celebrul personaj animat, au fost blocate recent pe reţelele de socializare din China, unde simpaticul urs a fost comparat în trecut cu preşedintele acestei ţări, Xi Jinping, informează AFP.



Luni dimineaţă, afişarea imaginii celebrului urs animat era încă posibilă pe reţeaua de socializarea Weibo - echivalentul chinez al platformei de microblogging americane Twitter - alături de cuvintele "Weini xiao xiong" ("Winnie ursuleţul", în limba chineză). Însă orice comentariu asociat acestui personaj era blocat, cu un mesaj de eroare care îi avertizează pe internauţii chinezi în legătură cu faptul că "acest conţinut este ilegal".



Popularul serviciu de mesagerie instantanee WeChat, foarte utilizat în China, a suprimat imaginea ursului Winnie the Pooh din galeria sa de emoticoane, însă utilizatorii pot încă să distribuie propriile imagini animate ale acestui personaj celebru, creat în Marea Britanie în anii 1920.



"Săracul Winnie. Ce rău a făcut acest adorabil ursuleţ pasionat de miere?", s-a întrebat un internaut pe platforma Weibo.



În contextul apropierii congresului cincinal al Partidului Comunist Chinez, în timpul căruia preşedintele Xi Jinping are toate şansele să obţină un nou mandat la conducerea ţării, cenzorii din Beijing au devenit foarte vigilenţi atunci când trebuie să protejeze imaginea şefului statului.



Primele comparaţii între ursuleţul dolofan şi liderul celei de-a doua puteri economice a lumii au apărut în 2013, după ce internauţii au suprapus o imagine a lui Xi Jinping şi a fostului preşedinte american Barack Obama peste un desen care îi prezenta pe Winnie the Pooh în compania prietenului său Tigger - un pui de tigru.



În anul următor, internauţii ironici au reluat gluma, publicând o fotografie a preşedintelui chinez şi a prim-ministrului japonez Shinzo Abe, comparaţi cu o imagine în care Winnie the Pooh strângea o copită a lui Eeyore, micuţul măgăruş din acelaşi desen animat.



În 2015, imaginea preşedintelui chinez care trecea în revistă trupele naţionale a fost comparată cu aceea a lui Winnie the Pooh care stătea în picioare într-o maşină decapotabilă. Acea imagine a devenit "cea mai cenzurată fotografie a anului în China", potrivit portalului de analiză politică Global Risks Insights.AGERPRES