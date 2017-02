Zid: Președintele Israelului le cere scuze mexicanilor

CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Președintele Israelului, Reuven Rivlin, a cerut scuze Mexicului pentru mesajul prin care premierul său, Benjamin Netanyahu, a salutat decizia noului șef al Casei Albe, Donald Trump, de a ridica un zid la granița mexicano-americană. Reacția lui Netanyahu a declanșat furia oficialităților din Ciudad de Mexico.

Reuven Rivlin l-a sunat pe președintele mexican, Enrique Pena Nieto, spunându-i acestuia că a fost vorba despre „o neînțelegere”, se arată într-o declarație a biroului prezidențial israelian, citată de agenția Associated Press. În declarație se mai arată că, la rândul său, președintele Nieto a calificat mesajul lui Netanyahu drept o lovitură dată relațiilor dintre Mexic și Israel. Benjamin Netanyahu a salutat, în week-end, decizia lui Trump de a construi un zid la frontiera cu Mexic, printr-un mesaj pe rețeaua socială Twitter. Cu câteva zile înainte, Trump justificase semnarea acestui decret prezidențial, invocând exemplul statului evreu, care „a reușit să oprească 99% din imigrația ilegală cu ajutorul unui zid”. „Președintele Trump are dreptate. Am construit un zid de-a lungul graniței de sud a Israelului. Asta a oprit orice imigrație ilegală. Un mare succes. O idee formidabilă", a scris Netanyahu pe Twitter. Ulterior, el a afirmat că mesajul său a fost scris doar pentru a atrage atenția asupra succesului înregistrat de gardul israelian. Mexicul a solicitat imediat scuze pentru textul de pe Twitter.

Statul evreu a construit, până în 2014, o barieră de peste 240 de kilometri la granița cu Egiptul, traversată până atunci atât de numeroși imigranți clandestini din Africa, cât și de contrabandiști. În 2002, a început și construcția unui zid în jurul teritoriilor ocupate din Cisiordania, pentru a împiedica atacurile teroriste palestiniene. Această barieră, cu o înălțime, pe alocuri, de 9 metri, este considerată de adversarii lui Netanyahu drept un mijloc de a confisca teritorii și de a stabili o frontieră de facto.

Colonizare extinsă în Cisiordania

În noaptea de marți spre miercuri, premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Avigdor Lieberman, au aprobat construirea a încă 3.000 de locuințe în coloniile din Cisiordania. Oficialitățile palestiniene au criticat vehement această decizie, avertizând că șansele pentru pace sunt distruse de noua extindere. Din punct de vedere al dreptului internațional, toate implantările evreiești sunt ilegale din punct de vedere internațional, majoritatea statelor lumii considerându-le un obstacol major în calea păcii din regiune. Aceasta este cea de-a treia decizie de acest fel anunțată de Israel, de la instalarea lui Trump la Casa Albă. Noul lider american s-a declarat un mare susținător al lui Netanyahu încă din timpul campaniei electorale și a promis deja că va muta ambasada SUA din Tel Aviv, în Ierusalim, neținând cont de statutul acestui oraș. Concomitent, ieri, poliția israeliană a început operațiunea de evacuare a celor aproximativ 300 de rezidenți din colonia neautorizată Amona, din Cisiordania.