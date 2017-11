"Ziua celibatarilor" a declanşat o veritabilă "febră a consumului" pe internetul din China

Chinezii s-au conectat într-un număr impresionant sâmbătă pe platformele de comerţ online cu ocazia "Zilei celibatarilor", un eveniment dedicat cumpărăturilor cu preţuri reduse, care a generat şi în acest an un volum uriaş de tranzacţii în primele 12 ore, estimate la cel puţin 15 miliarde de euro, informează AFP.



În China, la miezul nopţii de vineri spre sâmbătă (16.00 GMT vineri, n.r.), internauţii s-au grăbit să se conecteze pe telefoanele mobile sau pe PC-uri pentru a profita din plin de reducerile de preţ oferite cu ocazia acestui eveniment lansat în 2009 de Alibaba, un gigant naţional al vânzărilor pe internet, imitat de atunci de toate platformele online rivale.



După modelul evenimentului american "Black Friday", data de 11 noiembrie - cunoscută şi sub numele de "Ziua celibatarilor" din cauza sucesiunii cifrei "1" în această dată calendaristică - reprezintă pentru Alibaba şi concurenţii lui o bună ocazie de a-şi spori masiv vânzările prin intermediul promoţiilor, contribuind în acelaşi timp la impulsionarea afacerilor dintr-un sector aflat în plin avânt - livrările de colete.



Or, până la jumătatea zilei de sâmbătă, Alibaba afirmă că a înregistrat, prin intermediul sistemului său de plăţi electronice Alipay, aproape 18 miliarde de dolari din tranzacţiile operate pe platformele sale începând de la miezul nopţii de vineri spre sâmbătă şi până la ora transmiterii acestor informaţii.



Această sumă a depăşit deja recordul de 17,8 miliarde de dolari stabilit în 2016 pe parcursul întregii zile - acea cifră marca o creştere cu 32% faţă de anul precedent. Noul record echivalează cu PIB-ul anual al Mozambicului.



În contextul în care peste 600 de milioane de chinezi posedă un smartphone, aproximativ 91% din tranzacţiile realizate pe principala platformă online a grupului Alibaba, Taobao, au fost realizate prin intermediul telefoanelor mobile.



Evenimentul este considerat un barometru-cheie pentru a analiza evoluţia acestui sector de activitate. Niciun sector - produse electronice, lapte matern, orez, îmbrăcăminte, mobilier, produse cosmetice etc - nu a fost uitat de aceste reduceri importante de preţuri.



Grupul Alibaba - care nu vinde el însuşi produsele propuse pe aceste platforme administrate de terţi, persoane private sau companii - profită din plin de pe urma "exploziei" comerţului online în China: în trimestrul iulie-septembrie, cifra sa de afaceri a crescut cu 61%.



Performanţa reuşită de grupul Alibaba la Bursa din New York, unde este cotat, îl plasează foarte aproape de gigantul american Amazon în topul celor mai mari profituri mondiale obţinute în domeniul comerţului electronic.



Site-ul JD.com, numărul doi în acest sector din China, a beneficiat, de asemenea, sâmbătă, de această frenezie a consumatorilor: în prima oră de după miezul nopţii, vânzările sale de produse alimentare proaspete au crescut cu 350%, iar cele de lapte matern au crescut de cinci ori, a precizat un purtător de cuvânt al companiei.



Pentru Cheng Huaibao, patronul în vârstă de 28 de ani al unei fabrici de paturi suprapuse din Jiangsu, "Ziua celibatarilor" totalizează în doar 24 de ore o şesime din comenzile anuale. Jiangsu este unul dintre cele 1.300 de "sate Taobao" care trăiesc de pe urma avântului luat de comenzile online.



"Cu această ocazie, noi oferim nenumărate reduceri şi nu obţinem aproape niciun beneficiu", însă e dificil să eviţi un astfel de eveniment, a declarat el pentru AFP. "Suntem pur şi simplu mulţumiţi să luăm parte la aşa ceva", a adăugat tânărul antreprenor chinez.AGERPRES