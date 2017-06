ZIUA MONDIALĂ A OCEANELOR. Naţiuni responsabile pentru poluarea cu plastic a oceanelor promit să combată fenomenul

Naţiunile responsabile pentru o mare parte din poluarea cu plastic a oceanelor au promis să combată fenomenul. La primul summit al ONU privind oceanele, care se desfăşoară zilele acestea la New York, delegaţii din China, Thailanda, Indonezia şi Filipine au declarat că vor acţiona pentru a ţine materialele plastice departe de apele mărilor şi oceanelor.



Unele promisiuni nu sunt încă formalizate, iar ecologiştii spun că măsurile propuse nu sunt suficient de urgente. Cu toate acestea, oficialii ONU au salutat declaraţia, spunând că aceasta face parte dintr-o schimbare clară la nivel internaţional împotriva poluării oceanelor, relatează joi BBC.



"Există semne destul de încurajatoare că naţiunile iau oceanul mult mai în serios. Desigur, există un drum foarte lung de parcurs, deoarece problemele sunt uriaşe", a declarat Eric Solheim, directorul pentru mediu al ONU, pentru BBC News.



Se estimează că 5-13 milioane de tone de materiale plastice se revarsă anual în oceanele lumii. O mare parte dintre acestea este ingerată de păsări şi peşti şi fragmente de plastic au fost găsite chiar şi în organisme de pe fundul oceanului.



O lucrare recentă menţiona că o mare parte din plasticul marin provine adesea din locuri aflate departe de mare - în special din ţări care au dezvoltat economii de consum mai repede decât capacitatea lor de a gestiona deşeurile.



Centrul Helmholtz din Leipzig, Germania, a estimat că 75% din poluarea marină de origine terestră provine de la doar 10 râuri, predominant din Asia. Reducerea cu 50% a deşeurilor de plastic în aceste râuri ar reduce cu 37% pătrunderea lor în oceane.



Tom Dillon de la Pew Charitable Trusts, care face campanie pentru oceane, a îndemnat China să ia rapid măsuri. "De mii de ani, drumul maritim al mătăsii a fost o cale pentru exportul culturii şi influenţei chineze. Va fi oceanul un vehicul pentru exportul poluării chineze sau o nouă cultură de conservare şi sustenabilitate?", a declarat el pentru BBC News.



Un raport prezentat la Conferinţa ONU din partea guvernului din Thailanda susţine că cele mai multe reziduuri de plastic marine provin de pe uscat, din cauza gestionării ineficiente a deşeurilor.



În Thailanda, cantitatea totală de gunoi care se găsea în mare a fost estimată la 2,83 milioane de tone în 2016 - dintre care 12% erau din material plastic. Guvernul thailandez declară că a stabilit o strategie pe 20 de ani pentru a rezolva problema, care include dezvoltarea de stimulente financiare pentru menţinerea materialelor plastice departe de larg şi încurajarea creării de ambalaje ecologice şi înlocuitori ecologici ai materialelor plastice.



În Indonezia, guvernul începe un program de educaţie în masă pentru elevi, iar în Filipine se elaborează noi legi.



O parte a provocării constă în găsirea unor substitute pentru materialele plastice. Un premiu internaţional pentru materiale mai inteligente şi design pentru ambalare a fost lansat recent de către Fundaţia Ellen MacArthur.



Reprezentanţii a circa 85 de ţări se află de luni la sediul ONU din New York pentru prima reuniune sub egida Naţiunilor Unite pe tema protecţiei oceanelor lumii. Întâlnirea, care se va încheia vineri, se desfăşoară într-o perioadă ce include şi Ziua Mondială a Oceanelor, marcată în fiecare an la 8 iunie.

