A dispărut Sebastian Ghiţă. Este căutat de poliţişti

Fostul deputat Sebastian Ghiţă, pe numele căruia DNA Ploieşti a emis, ieri, mandat de aducere, este căutat de poliţişti pe raza întregului judeţ Prahova, pentru punerea în executare a mandatului.

Poliţia Prahova a instituit mai multe filtre pe principalele artere de circulaţie din judeţ, pentru a-l depista pe Sebastian Ghiţă, după ce fostul deputat PSD a fost căutat în zadar atât la domiciliul său din Municipiul Ploieşti, cât şi la alte adrese unde acesta s-ar fi putut afla.

Omul de afaceri este urmărit penal în dosarul “Ponta-Blair”şi este acuzat că ar fi plătit 220.000 de euro, prin interpuşi, pentru a-l aduce în România pe fostul premier britanic Tony Blair. În prezent, Ghiţă se află sub control judiciar, măsură impusă de procurorii DNA într-un alt dosar (dosarul “Papici”), şi nu are voie să părăsească teritoriul României, fiind obligat să se prezinte în faţa organului de cercetare penală ori de câte ori este chemat. Ieri, însă, a încălcat această obligaţie, iar anchetatorii au posibilitatea să ceară arestarea preventivă a fostului deputat, mai ales că acesta nu mai are imunitate parlamentară.

Surse judiciare implicate în cautarea omului de afaceri şi citate de presă susţin ca fostul deputat a fugit din ţară şi s-ar afla deja în Turcia.