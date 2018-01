Alegerea noii conduceri a CSM

DIANA OROS

În 5 ianuarie, plenul CSM se întrunește pentru a alege o nouă conducere. Mariana Ghenea - președinte și Cristian Ban - vicepreședinte își încheie mandatele de un an și vor prezenta raportul de activitate. Ghenea și Ban au fost executanți fideli a indicațiilor primite de la Klaus Iohannis, care, la ședința de constituire a noului CSM, din 6 ianuarie 2017, a avut un discurs din care nu au lipsit atacurile la ,,penalii” din fruntea Camerei Deputaților și a Senatului. Iohannis, lansând atacuri politice din interiorul CSM, le-a cerut membrilor acestuia să nu accepte nicio imixtiune a oamenilor politici în treburile Justiției. După o lună, la altă ședință de plen, a solicitat ca CSM să reclame la Curtea Constituțională Ordonanța 13, Mariana Ghenea antrenând instituția într-un joc politic. Degradarea activității din CSM s-a produs rapid, un grup de presiune format din procurori și judecătorii ghidonați (Andreea Kiss, Bogdan Mateescu, Andrei Bălan) ajungând la amenințări directe la adresa judecătoarelor necontrolate de statul paralel. Președintele Iohannis a promis anul trecut că va veni în fiecare an la ședința de început de an a CSM. Ce sarcini va trasa acum, la prima ieșire în public din 2018? Este de așteptat un atac puternic la modificările aduse de Parlament la legile Justiției care să stimuleze întețirea acțiunilor de stradă împotriva majorității parlamentare. Statul paralel va manevra să-și impună iar oamenii devotați la șefia CSM. Pariem că va reuși fără dificultate, cu scorul de 11-8.