Anghel Iordănescu, după audierea de la Parchetul General: A fost o cină, am fost invitat personal de Gabriel Oprea

Marin Raica/Intact Images Anghel Iordanescu Anghel Iordanescu

Fostul senator Anghel Iordănescu a declarat joi, după ce a fost audiat de procurorii Parchetului General în dosarul alegerilor prezidenţiale din 2009, că a participat la o cină la care a fost invitat de Gabriel Oprea, fără a preciza identitatea celorlalţi invitaţi.



"A fost o cină, am fost invitat personal de domnul Gabriel Oprea. (...) A fost o cină amicală, a fost o masă, asta e tot", a spus Iordănescu.



El a evitat să dea alte detalii, motivând că este vorba de o anchetă în curs.



"Am fost chemat în calitate de martor. Aşa cum precizează legea, în momentul de faţă este o anchetă în curs de desfăşurare şi nu aş putea să fac precizări sau comentarii. Am fost chemat în calitate de martor, în urma declaraţiilor pe care le-a făcut domnul Andronic", a precizat Anghel Iordănescu.



Anghel Iordănescu, fost selecţioner al echipei naţionale de fotbal, a fost audiat joi, în calitate de martor, în dosarul alegerilor prezidenţiale din 2009. În acelaşi dosar a fost audiat ca martor şi fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onţanu.



Procurorii au cerut în această cauză date de la Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea Constituţională şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.



Parchetul a anunţat, pe 24 aprilie, că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări "in rem" sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale, după dezvăluirile jurnalistului Dan Andronic despre alegerile prezidenţiale din decembrie 2009.



"La Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informaţiilor făcute publice de către jurnalistul Dan Andronic şi conform cărora există suspiciuni că în procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autorităţi publice şi/sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege", se arăta într-un comunicat al Parchetului General.



Parchetul preciza că, în acest dosar, se efectuează cercetări "in rem" sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale. AGERPRES