Arestarea lui Beny Steinmetz are legătură cu afacerile sale imobiliare din România

Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz luni, în baza unor suspiciuni care includ frauda şi spălarea de bani, are legătură cu un dosar în cazul lui în România, au indicat poliţia şi alte surse, scrie în ediţia sa de marţi cotidianul Haaretz.



În cursul audierii privind arestul preventiv al lui Steinmetz ce a avut loc luni la Tribunalul Rishon Letzion, ofiţerul de investigaţii Avshalom Ahrak a afirmat că acuzaţiile împotriva lui se referă, de asemenea, la presupuse infracţiuni în România. În martie 2006, Steinmetz a fost inculpat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) din România pentru complicitate la spălare de bani, trafic de influenţă şi formarea unui grup infracţional organizat, împreună cu alţi 13 suspecţi, inclusiv Tal Silberstein.



Silberstein este acuzat de infracţiuni similare împreună cu Steinmetz. Silberstein este un fost consultant politic al premierului israelian Ehud Barak şi - până la arestarea sa, luni - un consilier al cancelarului Austriei. Specialistul israelian în strategii electorale Moshe Klughaft a fost unul dintre principalii promotori de campanii politice din Israel din ultimul an şi este cunoscut pentru campaniile sale agresive, uneori controversate, notează sursa citată.



Klughaft a condus campania partidului Habayit Hayehudi în 2013 şi l-a ajutat pe preşedintele său, Naftali Bennett, să-şi păstreze poziţia de lider în cursul ultimelor trei alegeri primare. În acest an, el a lucrat cu Erel Margarit, candidatul Partidului Muncii, la alegerile primare, dar fără succes, ajutându-l să obţină 16% din voturi înainte să renunţe.



Biroul cancelarului austriac a confirmat faptul că Klughaft este responsabil pentru înregistrarea video controversată în care cancelarul austriac apare livrând pizza.



În ultimii câţiva ani, el a lucrat în afara Israelului, inclusiv la alegerile din 2016 din România, colaborând cu Partidul Social Democrat (PSD), scrie sursa citată. Potrivit unor surse, relaţiile lui Klughaft cu Silberstein au determinat implicarea sa în colaborarea în campania pentru cancelarul austriac Christian Kern, precum şi în alte campanii. Într-o scurtă conversaţie telefonică, Klughaft a refuzat să facă vreun comentariu pe această temă şi a precizat că nu discută despre clienţii săi în mod public.



Steinmetz şi Silberstein rămân în arest până vineri. AGERPRES