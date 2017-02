Augustin Lazăr despre OUG privind modificarea Codurilor penale: Trebuie să fie examinată de CCR

Ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codului penal şi Codului de procedură penală trebuie să fie atacată la Curtea Constituţională, a afirmat miercuri procurorul general, Augustin Lazăr.



"După cum se vede, am fost puşi în faţa faptului împlinit. (...) Este o bună provocare pentru autoritatea judecătorească şi autoritatea judecătorească este cea care trebuie să demonstreze acum că are într-adevăr substanţă şi că nu poate fi tratată ca o cantitate neglijabilă. (...) Este în curs de a se examina cine ar trebui să o atace la Curtea Constituţională şi este imperios necesar să fie atacată şi examinată de Curtea Constituţională, pentru că derapajul de neconstituţionalitate este vădit. Şi eu zic că va putea fi observat cu uşurinţă acest derapaj", a declarat Augustin Lazăr, înainte de începerea şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii.



În opinia sa, prin modificările legislative operate de Guvern au fost eliminate o serie de instrumente necesare în lupta împotriva corupţiei.



"Pentru a avea o luptă anticorupţie eficace, pentru a avea o aplicare a legii eficace, este nevoie să ai instrumente juridice (...) care să fie apte de a combate acest fenomen. Noi, când am intrat în Uniunea Europeană, tocmai cu acest pachet legislativ am intrat, iar acum observăm că, treptat, aceste instrumente, care sunt cele mai eficace, sunt eliminate", a mai spus procurorul general. www.agerpres.ro