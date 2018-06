Băsescu, despre sentinţa în cazul Udrea: Am primit-o cu mare părere de rău; cred că are calea revizuirii

Foto: Lucian Alecu

Preşedintele PMP Traian Băsescu a declarat, luni, că a primit condamnarea Elenei Udrea în dosarul "Gala Bute" cu foarte mare părere de rău şi i-a recomandat acesteia să se apere, având calea revizuirii sentinţei.



Întrebat cum a primit sentinţa, Băsescu a răspuns: "Cu foarte mare părere de rău care pleacă din convingerea că femeia asta nici nu a primit geanta cu bani şi nici nu a făcut un abuz în serviciu atâta timp cât nu are o semnătură pe un document de achiziţii sau ceva".



Liderul PMP a amintit că Elena Udrea are calea revizuirii sentinţei.



"Cred că are calea revizuirii, să-şi pună avocaţii să strângă documentele, să le spună şi să ceară revizuirea sentinţei", a adăugat Băsescu.



El a precizat că şi el a dorit organizarea Galei Bute.



"A fost o hotărâre a Guvernului. Îmi pare rău, şi eu am vrut să se facă Gala Bute. Nu am fost unul care să spună să nu boxeze campionul mondial Bute în România. A avut avizul ministrului Justiţiei", a mai spus fostul şef de stat.



Acesta a menţionat că a vorbit deja cu Elena Udrea.



"Îi recomand să se apere. Ce va face, decide ea. Am şi vorbit (cu Elena Udrea - n.r.). Nu-i bună (starea ei- n.r.), ştiu asta de la fratele meu când a fost condamnat cum s-a simţit", a afirmat Traian Băsescu.



Întrebat dacă este o zi grea pentru el, Băsescu a răspuns: "Pentru mine e grea cu partidul. Sigur că îmi pare rău şi pentru Elena Udrea, de bună seamă îmi pare rău".



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a condamnat-o definitiv, marţi, pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.



Instanţa a respins cererea depusă de Elena Udrea privind repunerea procesului pe rol.



În plus, judecătorii au admis în parte apelul declarat de Rudel Obreja, în cazul acestuia fiind contopită pedeapsa de la instanţa de fond cu o alta dată de Curtea de Apel Bucureşti, însă rămâne cu o condamnare de cinci ani închisoare cu executare. AGERPRES