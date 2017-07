Blaga în instanţă: Nu am făcut niciodată trafic de influenţă, acuzaţiile sunt construcţii SF

Vasile Blaga a declarat, miercuri, la Tribunalul Bucureşti, că toate acuzaţiile care i se aduc în dosarul în care este judecat pentru trafic de influenţă sunt "construcţii SF", susţinând că nu a primit "niciun cent" de la fostul primar Gheorghe Ştefan.



Vasile Blaga a dat o declaraţie completă în sala de judecată în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că ar fi primit 700.000 de euro de la o societate comercială, astfel încât respectiva firmă să obţină contracte de la două companii naţionale - Transelectrica şi Teletrans.



Blaga a negat toate acuzaţiile, susţinând că nu a discutat niciodată cu fostul primar al municipiului Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan despre numirea unor persoane în conducerea Transelectrica şi Teletrans.



"Arăt că nu am avut nicio legătură cu numirea unor personaje la conducerea Teletrans SA şi Transelectrica SA, numiri care s-au făcut în mandatul de ministru al lui Adriean Videanu. Precizez că-l ştiu pe Gheorghe Ştefan din perioada când acesta era vicepreşedinte al PDL. Nu-l ştiu pe Horaţiu Berdilă. Nu am auzit de nicio firmă a acestuia. Cum puteam să fac trafic de influenţă pentru Berdilă, când eu nu îl cunosc? Nu am primit niciun cent nici de la Gheorghe Ştefan, nici de la Dan Grigoriu (...) Nu am făcut niciodată trafic de influenţă. Această construcţie este SF", a spus Blaga.



El a adăugat că nu a avut vreo înţelegere cu Gheorghe Ştefan pentru numirile în funcţiile de conducere în companii naţionale, în schimbul obţinerii de bani pentru partid.



De asemenea, Blaga a pus la îndoială declaraţia dată de Gheorghe Ştefan la DNA, acesta din urmă având calitatea de denunţător în dosar.



"Cum pot să-l cred pe Gheorghe Ştefan că nu o ştia pe Sanda Dean, fosta secretară a lui Traian Băsescu şi Emil Boc? Lucra acolo din anul 2000. Gheorghe Ştefan zice că i-a dat banii lui Dan Grigoriu, care i-a dat apoi Sandei Dean. Ei spun că au pus banii în biroul meu. Sanda Dean nu a lucrat în Modrogan o secundă. Eu nu am mai avut birou din anul 2008 în Modrogan. Sunt numai contraziceri în declaraţiile lor", a explicat Blaga.



Întrebat la proces cum se făceau numirile în funcţiile de conducere din ministere şi companii naţionale, Blaga a răspuns: "La fel ca şi astăzi şi la fel ca în ţările din jur. Nu există o lege care să delimiteze clar nivelul din administraţie care rămâne la schimbarea regimului de putere şi care este partea care se schimbă".



Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 8 august, când va fi audiat Gheorghe Ştefan.



Blaga a fost trimis în judecată pe 29 noiembrie 2016 de DNA Ploieşti, fiind acuzat că a primit 700.000 de euro de la o societate comercială în schimbul exercitării influenţei, astfel încât respectiva firmă să obţină contracte cu două companii naţionale.



"În perioada 2011 - 2012, în calitate de secretar general al unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit în patru rânduri, de la o societate comercială reprezentată de inculpatul Berdilă Horaţiu Bruno, suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenţei prin intermediul inculpatului Ştefan Gheorghe (vicepreşedinte al aceluiaşi partid) asupra unei persoane care a deţinut consecutiv funcţii de conducere la două companii naţionale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno să obţină contracte la cele două companii naţionale", afirmă procurorii.



Potrivit DNA, Blaga a primit 500.000 de euro prin intermediul lui Gheorghe Ştefan şi 200.000 de euro printr-un alt intermediar.



În rechizitoriul întocmit de DNA se arată că o serie de firme care aveau comportament de tip fantomă erau folosite de Gheorghe Ştefan şi Vasile Blaga pentru a scoate bani din companii naţionale pentru PDL.



Conform documentului, la nivelul anului 2009, în cadrul PDL a existat o înţelegere între secretarul general Vasile Blaga şi vicepreşedintele Gheorghe Ştefan, în sensul obţinerii de bani pentru partid.



"Potrivit înţelegerii, acest lucru urma să fie realizat prin numirea, cu ajutorul miniştrilor desemnaţi politic, a unor persoane agreate la conducerea companiilor naţionale şi instituţiilor publice din subordinea acestor ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea unor contracte de achiziţie publică către firme dispuse să 'cotizeze' pentru formaţiunea politică din care cei doi făceau parte. În acest sens, Ştefan Gheorghe (...) a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii naţionale din domeniul energiei o anumită persoană. Respectiva persoană (...) a fost dispusă să contribuie - indirect - la finanţarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea preferenţială a unor contracte de achiziţie publică spre diverse societăţi indicate. (...) Concret, prin încheierea de contracte de către respectiva companie naţională - prin licitaţii trucate - cu firma lui Berdilă Horaţiu Bruno, acesta din urmă a transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentând un procent prestabilit din valoarea contractelor", arată DNA. AGERPRES