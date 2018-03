Cazanciuc, după discuţii cu Dragnea pe modificarea legilor Justiţiei: Ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, că a discutat cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi preşedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea legilor Justiţiei în acord cu decizia Curţii Constituţionale, ideea fiind "de a avea un calendar de dezbateri cât este nevoie" şi să fie respectată "riguros" decizia Curţii.



"Mai multe legi am discutat, aflate în procedură parlamentară, şi despre legile Justiţiei, împreună cu preşedintele comisiei, Florin Iordache. Ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim. Am avut ieri o primă şedinţă a comisiei, am luat fiecare text în parte. Aţi văzut că dezbaterea nu a durat foarte mult pentru că suntem destul de strânşi, să spunem, de decizia Curţii. O să avem următoarea şedinţă luni, luăm articol cu articol. Au fost lăsate membrilor comisiei toate propunerile de modificare în acord cu decizia Curţii. Despre calendar a fost vorba, să facem un calendar de dezbateri cât este nevoie şi să respectăm riguros decizia Curţii. Asta am făcut şi ieri. Următoarea şedinţă va fi luni. Dacă în cursul dezbaterilor vom finaliza legile, vom da un vot, dacă nu vom finaliza vom face încă o şedinţă şi câte vor fi nevoie până când vom trece toate articolele din cele trei legi", a afirmat Cazanciuc, la Parlament, întrebat în legătură cu discuţia pe care a avut-o cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.



El a spus că nu sunt foarte multe articole de modificat. "Aţi văzut, sunt 20 şi ceva de articole şi o marjă destul de mică de manevră pentru membrii comisiei, aşa spune decizia Curţii", a adăugat Cazanciuc.



Întrebat în legătură cu propunerea de eliminare a preşedintelui din procedura numirii magistraţilor de rang înalt, Cazanciuc a spus: "Aţi văzut câteva propuneri supuse dezbaterii, o să luăm la vot fiecare articol în parte şi vedem dacă este riguros cu decizia Curţii sau nu, unde nu este riguros nu va fi forma finală".



El a menţionat că textul propus de colegi a avut în vedere ideea de întări independenţa CSM. "Textul propus colegilor noştri a avut în vedere ideea de a întări independenţa CSM. Dar va fi luat la vot fiecare articol în parte şi vor rămâne în corpul legii doar acele articole care sunt strict în acord cu decizia Curţii", a mai spus Cazanciuc.



Comisia specială parlamentară pentru legile Justiţiei a avut miercuri o serie de discuţii organizatorice şi dezbateri generale pe proiectele de modificare a legilor 303/2004, 304/2004 şi 317/2004.



Membrii comisiei au parcurs într-o primă lectură modificările solicitate de Curtea Constituţională la proiectele de lege, fără a vota vreun articol.



La începutul şedinţei, membrii Opoziţiei au solicitat ca dezbaterile pe proiectele de lege ale Justiţiei să înceapă săptămâna viitoare, însă propunerea lor nu a fost susţinută de majoritate.



Comisia va avea următoarea şedinţă luni, la ora 10,00, şedinţă în care urmează să dezbată şi să voteze modificările solicitate de CCR la cele trei legi ale Justiţiei. AGERPRES