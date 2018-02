Ce l-au intrebat procurorii DNA pe Victor Ponta

Karina Knapek/Intact Images

Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri, la ieşirea din sediul DNA, că a fost întrebat de procurori dacă se simte ameninţat de afirmaţiile preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, la adresa lui.



"Declaraţia a durat jumătate de oră şi vreo două ore redactarea, am stat cu avocaţii pe hol. (...) M-au întrebat (procurorii - n.r.) un singur lucru: dacă mă simt ameninţat de domnul Dragnea cu minciunile alea. Am spus că nu, am primit hârtia, am dovedit că Dragnea minte, eu sunt mulţumit", a explicat Ponta.



Cu privire la un posibil denunţ formulat de Vlad Cosma împotriva sa, Victor Ponta a spus că acesta a scris o mărturie "falsă" la cererea procurorilor.



"Nu avea cum să mă denunţe, că nu ştia. A scris o mărturie falsă la cererea procurorilor şi sigur că sunt supărat pe el că a minţit de mine, că altfel nu aveam dosar, dar acum, dacă a spus adevărul, ştiţi cum e, când recunoşti eşti pe jumătate iertat", a precizat fostul prim-ministru.



Întrebat dacă mărturia sa ar putea complica situaţia juridică a lui Liviu Dragnea, Victor Ponta a răspuns: "Chiar nu i-am făcut nimic. De ce tot minte despre mine şi mă şi enervează degeaba? Nu ştiu de ce minte, cred că din prostie".



Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a fi audiat în dosarul Tel Drum.



La intrarea în sediul DNA, el a fost întrebat de jurnalişti de ce au nevoie procurorii de o nouă declaraţie în dosar, Ponta menţionând că nu ştie.



"Nu ştiu, poate să-mi aducă noroc. Aţi văzut că martorii din dosarul ăsta... unu-i şef la ANCOM, altu-i ministru de Finanţe, poate îmi dă şi mie", a răspuns, ironic, fostul premier.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, la începutul lunii februarie, că Victor Ponta s-ar fi aflat printre denunţătorii de la DNA. "Turnătorii din dosare îi ştiu. Şova, Ponta, Niţulescu şi mai sunt şi alţi câţiva. Nu vreau să îi fac vedete. O să discutăm despre asta", afirma Dragnea.



Joi, Victor Ponta a anunţat că a primit dovada scrisă că a fost chemat ca martor la DNA şi, în aceste condiţii, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui să-şi ceară scuze imediat pentru "minciunile" spuse la adresa lui.



"Am primit dovada scrisă: am fost chemat ca martor la DNA - nu am depus niciodată niciun denunţ contra nimănui - iarăşi Dragnea a minţit cu neruşinare! Credeţi că îşi dă demisia? Dragnea Mincinosul şi-a bătut joc de membrii PSD (partid în care am activat timp de 15 ani şi pe care l-am condus mai mult de 5 ani) şi de 5 milioane de români care au pus ştampila de vot pe numele meu în 2014! Dacă ar mai avea măcar 1% ruşine mi-ar cere scuze imediat şi şi-ar da demisia din PSD şi din Parlament", a scris Ponta, pe Facebook. AGERPRES