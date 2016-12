Ce pedepse riscă cei care vând sau utilizează materiale pirotehnice ilegale sau impropriu

Poliţia Capitalei reaminteşte că este interzisă, conform Legii 126/1995, deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine şi siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului.



Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.



Poliţiştii atrag atenţia că nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice între orele 24,00 şi 06,00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la patru niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste patru niveluri; la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.



De asemenea, articolele pirotehnice nu trebuie aprinse la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţiile deschise cu aglomerări de persoane şi la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri.



Totodată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie.



Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.



De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.



Poliţia Capitalei a desfăşurat pe perioada sărbătorilor de iarnă şi cea premergătoare acestora activităţi pentru verificarea legalităţii operaţiunilor desfăşurate de persoanele fizice şi juridice cu articole pirotehnice.



De la începutul activităţilor întreprinse şi până în prezent, nu au fost înregistrate răniri şi nu au fost constatate incendii sau explozii urmate de distrugerea de bunuri materiale, produse pe fondul uzului de articole pirotehnice.



În urma acestor verificări au fost constatate 31 de infracţiuni, fapte pentru care sunt cercetate 44 de persoane, totodată fiind confiscate 116.000 de articole pirotehnice. AGERPRES