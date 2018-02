Ce spune George Maior după întâlnirea cu Claudiu Manda

Marin Raica/Intact Images

Ambasadorul României în SUA, George Maior, fost director al Serviciului Român de Informaţii, a afirmat vineri că a avut o discuţie "foarte bună" cu preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, precizând că "este în interesul tuturor" să fie clarificate anumite aspecte prezentate în spaţiul public.



"Am stabilit o dată (pentru audierea în comisie - n.r.). Eu cred că am avut o discuţie foarte bună. Este în interesul tuturor să clarifice anumite aspecte pe care le-aţi văzut în spaţiul public. Nu am nicio reţinere, cum nu am avut de fapt niciodată, în a mă prezenta la invitaţia unei comisii pentru a discuta orice aspecte ridicate de membrii acelei comisii. Aştept cu nerăbdare să încheiem această discuţie şi, în acelaşi timp, să realizez foarte bine mandatul de ambasador în Statele Unite", a declarat Maior, la finalul întâlnirii cu Manda, la Parlament.



Ulterior, Claudiu Manda a anunţat că George Maior va fi audiat în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI pe data de 27 februarie, în calitatea sa de fost director al Serviciului Român de Informaţii. Claudiu Manda a avut vineri o întâlnire de aproximativ o oră cu George Maior. AGERPRES