Coface: Ce se întâmplă în ultima perioadă riscă să anuleze tot ce s-a făcut bun în ultimii 5 ani

România s-a aflat, în 2016, într-un context foarte rar întâlnit în economia locală, şi anume într-un echilibru atât macroeconomic, cât şi microeconomic, dar acţiunile autorităţilor din ultima perioadă riscă să anuleze tot ce s-a obţinut cu multă muncă şi efort, în ultimii cinci ani, susţin reprezentanţii Coface România.



'Vorbim de un context macroeconomic care a fost, deja vorbesc la timpul trecut din păcate, în echilibru şi, foarte rar întâlnit în istoria noastră, cuplat cu un context microeconomic în echilibru. În general, aceste două nivele sunt defazate. Exemplul cel mai relevant este anul 2013, când macroeconomic am avut un cumul de indicatori care au arătat extraordinar, dar microeconomic a fost dezastru, vârf de insolvenţe. (...) Din păcate, ce se întâmplă în ultima perioadă riscă să anuleze tot ceea ce s-a făcut bun în ultimii cinci ani şi să se ducă pe apa sâmbetei în mai puţin de câteva luni', a afirmat, joi, Iancu Guda, director servicii şi economist şef la Coface România.



Potrivit acestuia, rezultatele din 2016 au fost obţinute cu multă muncă şi un preţ enorm, respectiv pierderea a 200.000 de companii, în zece ani.



Coface a identificat cinci oportunităţi importante ale mediului de afaceri, în 2016, respectiv insolvenţa la minim istoric, intrarea mediului de afaceri într-o nouă etapă de regenerare, un comportament de plată mai bun, generalitate în rândul companiilor, o creştere solidă a consumului care dă firmelor curaj să investească în următorii 2-5 ani şi o concurenţă internă scăzută.



Aceste oportunităţi, spun specialiştii Coface, riscă să fie pierdute, pentru că cele mai importante provocări ale mediului de afaceri românesc pe care ei le văd nu sunt abordate prin nicio măsură directă sau indirectă.



'Toate aceste ordonanţe de urgenţă care vin val după val, zi după zi, nu adresează problemelor strategice importante, provocărilor majore ale mediului de afaceri românesc. Am dori să vedem alte măsuri care abordează adevăratele urgenţe din activităţile mediului de afaceri românesc, respectiv competitivitatea firmelor româneşti, încurajarea antreprenoriatului românesc, polarizarea mediului de afaceri, un fenomen foarte periculos, o urgenţă care trebuie abordată imediat, finanţarea companiilor româneşti, din ce în ce mai deficitară. Nu în ultimul rând, o altă problemă care devine majoră este disponibilitatea, calitate şi costul resursei umane', a explicat Guda.



El a precizat că nici ordonanţa referitoare la impozitarea microîntreprinderilor nu este favorabilă acestora, pentru că economia fiscală creată pe de o parte se duce pe creşterea cheltuielilor cu salariile pe de altă parte, având în vedere majorarea salariului minim pe economie de la 1 februarie.



În acest context, reprezentanţii Coface transmit autorităţilor o serie de recomandări. În privinţa impozitării, se propune acordarea unor subvenţii fiscale condiţionate de reinvestirea profitului în clase de active mai extinse.



Totodată, în locul unor facilităţi generalizate, Coface propune promovarea unor sectoare strategice pentru a susţine un model de creştere bazat pe producţia internă şi export.



De asemenea, compania solicită o construcţie bugetară pe termen lung, cu accent pe investiţii în infrastructură, educaţie şi sănătate, politici fiscale anticiclice şi reforme structurale (în locul celor sociale), cum ar fi reducerea birocraţiei şi a corupţiei, creşterea gradului de colectare a veniturilor fiscale şi reducerea economiei subterane.



În plus, reprezentanţii companiei solicită o frecvenţă redusă a schimbărilor şi mai multă transparenţă şi predictibilitate în justiţie şi în mediul de afaceri. AGERPRES