Consiliul Superior al Magistraturii va decide astăzi ce legi din justiție se vor modifica

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că va trimite miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii proiectul de modificare a legilor Justiţiei, nu însă şi la parchete, susţinând că procurorii "nu fac legi".



"Nu l-am trimis şi nu îl trimit la Ministerul Public şi nici la componentele sale, pentru că avizatorul e CSM, care are secţie de procurori, de judecători, şi CSM e garantul independenţei justiţiei şi avizator pe legile Justiţiei. (...) Trimit proiectul de lege la CSM, aştept să îl primim înapoi, îl trimit la Guvern şi de acolo începe procedura decizională. Ministerul Justiţiei este iniţiator. Am pus în dezbatere toate problemele sau principalele probleme, direcţii, pe data de 23 august, de posibile modificări la pachetul de legi privind Justiţia. Fac o precizare. Discursul s-a schimbat. Până acum se vorbea de lipsă de transparenţă, de consultare. Dumneavoastră ştiţi bine că astăzi pachetul de legi pleacă pentru a treia oară la CSM", a declarat Tudorel Toader, într-o conferinţă de presă la MJ.



Răspunzând unor critici formulate de şefii parchetelor, Toader a spus că procurorii nu fac legi.



"În procedura de adoptare a unei legi, fiecare are rolul lui constituţional. Ministerul iniţiază proiectul de lege, cu dezbatere publică, Guvernul şi-l însuşeşte, aprobă, eventual cu modificări, după care, dacă trece de Guvern, proiectul de lege se duce în Parlament. În acest parcurs, fiecare participant la elaborarea unei legi trebuie să îşi respecte limitele de competenţă constituţională. Procurorii nu fac legi. Eu nu am ştiut că avem un Parlament tricameral. Un Parlament cu Senat, Camera Deputaţilor şi procurori care să voteze legi. Ştiu că procurorii aplică legea. CSM, care are secţie de procurori, este cel care avizează conţinutul propunerii legislative", a adăugat Toader.



Tudorel Toader a afirmat, de asemenea, că a organizat dezbateri cu privire la acest proiect, spre deosebire de fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei care a adoptat, în 2005, un proiect al legilor Justiţiei prin asumarea răspunderii Guvernului.



"A fost şi această dezbatere publică de cinci - şase zile, care în precedent nu a mai existat. În 2005, aceleaşi legi ale Justiţiei despre care vorbim astăzi au fost modificate prin procedura angajării răspunderii Guvernului, adică fără nicio dezbatere. În 2005, ministru al Justiţiei era doamna Macovei, a depus pachetul de legi, trei zile, pică Guvernul sau trece pachetul de legi. Evident era faptul că pachetul de legi o să treacă, pentru că avea susţinere parlamentară. Atunci nu s-a vorbit nici de lipsă de transparenţă, pentru că nici nu era timp, nici de fondul soluţiilor. Astăzi, transparenţă - de trei ori la CSM, o dată în dezbatere publică, numeroase dezbateri care au fost în sala de consiliu a MJ", a spus Toader.



El a mai declarat că a preluat "foarte posibile soluţii" în proiectul de lege din dezbaterile publice din societatea românească, pentru că "ministrul Justiţiei este ministru al Justiţiei pentru tot statul român". AGERPRES