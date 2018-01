Cristina Tarcea (ÎCCJ): Actualul CSM a picat testul unităţii şi testul speranţei

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat vineri că actualul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) a picat testul unităţii şi cel al speranţei pentru rezolvarea problemelor reale ale Justiţiei.



În cadrul şedinţei CSM, unde a participat şi preşedintele Klaus Iohannis, Cristina Tarcea a vorbit despre nerealizările Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017.



"Eu am să fiu nostalgică la ora asta şi am să îmi aduc aminte de şedinţa de constituire a noului Consiliu Superior al Magistraturii din anul 2017. Eram un unic şi fragil element de continuitate între vechiul CSM şi noul CSM. Vă spuneam atunci că nici măcar nu vă imaginaţi ce uriaşe speranţe s-au legat de dumneavoastră. Este un moment al bilanţului. S-au spus numai lucruri bune, lucruri frumoase. Eu aş vrea să vorbesc despre nerealizările Consiliului Superior al Magistraturii şi îmi permit asta pentru că, în calitate de membru de drept al CSM, am o viziune atât din interior, mai redusă ce-i drept, dar şi o viziune din exterior. Vă spuneam, în 2017, că se aşteaptă de la dumneavoastră, de la noul CSM, unitate. Unitate pe care vechiul CSM nu a fost în stare să o probeze şi se mai aşteaptă speranţă. Speranţă pentru rezolvarea problemelor reale ale Justiţiei române şi speranţă pentru rezolvarea problemelor pe care justiţiabilii le au vizavi de Justiţia română. Este percepţia mea, poate să fie greşită, dar vă asigur că este împărtăşită şi de alţii. Actualul Consiliu Superior al Magistraturii a picat ambele teste. Şi testul unităţii şi testul speranţei pe care atâţia oameni au învestit-o în dumneavoastră", a spus Cristina Tarcea.



Şefa Instanţei supreme a transmis noii conduceri a CSM să fie "atentă" la aceste două probleme şi "să fie conştientă că rezervele de speranţă ale sistemului judiciar încă nu s-au epuizat". AGERPRES