Cumnatul lui Ponta, audiat în instanţă în dosarul 'Rovinari-Turceni'

Iulian Herţanu, cumnatul lui Victor Ponta, a fost audiat vineri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de martor, în dosarul "Rovinari-Turceni", el oferind explicaţii judecătorilor în legătură cu folosirea unui autoturism marca Audi, plătit de casa de avocatură deţinută de Dan Şova.



Iulian Herţanu a spus în sala de judecată că, în noiembrie 2008, Victor Ponta l-a întrebat dacă este interesat să achiziţioneze un autoturism Audi allroad, aflat în leasing la casa de avocatură a lui Şova.



Înţelegerea era ca Herţanu să preia plata ratelor de leasing, însă el spune că aceste rate au fost plătite în continuare de casa de avocatură, deoarece firma lui avea probleme cu achitarea unor impozite către stat.



"Ponta mi-a dat numărul de telefon al unei doamne de la societatea de avocatură a lui Dan Şova. Nu am vorbit cu Şova. Autoturismul mi-a fost adus acasă probabil de la casa de avocatură sau de la societatea de leasing. Nu am încheiat niciun contract cu casa de avocatură pentru a-l folosi. După 4-5 luni, maşina a fost furată din faţa blocului. Am reclamat dispariţia la Poliţie. În toată perioada în care am folosit maşina nu am plătit ratele de leasing. Probabil au fost plătite de casa de avocatură. Maşina a fost folosită înainte de Ponta. Nu ştiu cât timp, eu l-am văzut o singură dată. L-am anunţat şi pe Victor Ponta de furtul maşinii. Cât timp am folosit maşina, nu am primit nicio solicitare de la SCA Şova de a restitui maşina pentru că nu plătisem ratele", a declarat Herţanu.



Cumnatul lui Ponta nu a putut spune care era valoarea ratelor de leasing şi nici ce preţ avea maşina.



La acest termen al procesului a fost audiat ca martor şi Dan Hosu, soţul fostului procuror-şef adjunct al DIICOT Georgiana Hosu.



El le-a spus magistraţilor că se află în relaţii de prietenie de mai mulţi ani cu Dan Şova şi Victor Ponta, iar în anul 2009, pe când lucra la Serviciul de combatere a fraudelor din cadrul Omniasig, i-a fost repartizat un dosar privind furtul reclamat de Iulian Herţanu. Hosu a explicat că în acest caz existau suspiciuni de fraudă, deoarece maşina era în leasing la o societate de avocatură, iar plângerea la Poliţie a fost făcută de o persoană fizică.



"În urma investigaţiilor pe care le-am făcut, am ajuns la concluzia că nu s-a produs nicio fraudă. Am discutat şi cu Şova şi acesta mi-a explicat cum a ajuns maşina la cealaltă persoană. Herţanu dorea să preia leasingul de la SCA Şova şi o utiliza pentru a se convinge că merită să o achiziţioneze. Nu am discutat cu persoana care a făcut plângerea. Am tras concluzia că nu există nicio fraudă, astfel încât Omniasig a plătit despăgubirile", a precizat Dan Hosu.



Vineri, a dat declaraţii în calitate de martor şi Marius Constantinescu, în prezent pilot la o companie de transport aerian. El a relatat că, în anul 2009, era director de vânzări la firma Mit Motors şi a fost anunţat de tatăl său, consilier la casa de avocatură a lui Dan Şova, că va fi contactat de cineva pentru achiziţionarea unui autoturism marca Mitsubishi Lancer Evo.



Martorul a adăugat că maşina urma să fie folosită de Victor Ponta şi a discutat cu acesta detaliile tehnice ale autoturismului.



"Era vorba de o maşină mai rară pe piaţă, o maşină exotică. Maşina venea cu multe dotări din fabrică, astfel încât Victor Ponta nu a avut cereri deosebite. A cerut doar senzori de parcare şi nişte covoraşe. Am discutat cu el şi despre preţul maşinii. El a ales şi culoarea neagră a maşinii, din cele două disponibile. Maşina a fost achiziţionată prin firma Romstal Leasing şi a fost livrată după o lună sau două. La livrare a venit şi Victor Ponta şi i-am explicat ce trebuie şi ce nu trebuie să facă cu maşina", a precizat Marius Constantinescu.



În rechizitoriul prin care Dan Şova şi Victor Ponta au fost trimişi în judecată de DNA, se arată că, în septembrie 2007, SCA "Şova şi Asociaţii" a încheiat un contract de leasing financiar pentru un autoturism marca Audi allroad. Conform contractului de leasing, maşina a fost achiziţionată în vederea desfăşurării activităţii societăţii de avocaţi.



Procurorii DNA susţin că, în realitate, maşina a fost folosită de Iulian Herţanu în scop personal, fără vreo legătură cu activitatea societăţii de avocaţi, începând cu data de 3 octombrie 2007.



"Societatea de avocaţi a plătit avansul, ratele de leasing şi toate cheltuielile aferente contractului până la sfârşitul anului 2009. În tot acest timp, societatea de avocaţi a beneficiat de deducerea TVA, a impozitului pe profit şi de alte deduceri. În luna iunie 2009, autoturismul a fost declarat furat. Întrucât autoturismul nu a fost folosit în vederea desfăşurării activităţii societăţii de avocaţi, toate aceste deduceri au fost nelegale întrucât au avut ca temei cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale privind starea de fapt fiscală a autoturismului", se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.



Tot în rechizitoriu se arată că, în perioada noiembrie 2008 - iunie 2009, Victor Ponta a beneficiat de foloase din partea societăţii de avocaţi SCA "Şova şi Asociaţii", constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În tot acest timp, societatea de avocaţi a plătit avansul (37.027 lei), ratele de leasing (aproximativ 6.000 lei/lună) şi alte obligaţii către firma de leasing, în total fiind vorba de 79.641 lei.



Conform DNA, în iunie 2009, Ponta a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societăţii de avocaţi. AGERPRES