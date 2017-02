Dan Şova cere în instanţă sesizarea CCR cu o excepţie pe abuz în serviciu

Karina Knapek/Intact Images Dan Sova Dan Sova

Fostul senator Dan Şova a solicitat, vineri, judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin avocatul său, sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate a unui articol din Codul penal care se referă la abuzul în serviciu.



La termenul de vineri al procesului "Turceni-Rovinari", avocatul lui Şova, Aurel Ciobanu, a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate a articolului 297 din Codul penal, care reglementează infracţiunea de abuz în serviciu, raportat la art.175 alin.1 lit.c referitor la funcţionarii din regiile şi companiile cu capital de stat.



Aurel Ciobanu a spus că Dan Şova a fost trimis în judecată pentru o complicitate la abuz în serviciu, săvârşit de Laurenţiu Ciurel, fost director general al Complexului Energetic Rovinari.



În opinia avocatului, proprietatea privată a statului este protejată diferit faţă de cea a individului, iar un funcţionar dintr-o companie cu capital majoritar de stat, care a săvârşit infracţiunea de abuz în serviciu, este sancţionat mai dur comparativ cu alţi funcţionari.



De cealaltă parte, procurorul de şedinţă s-a opus sesizării CCR, arătând că această cerere nu are legătură cu acest dosar.



Instanţa a rămas în pronunţare pe cererea depusă de Dan Şova prin avocatul său.



Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi ''Şova şi Asociaţii'', a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani; iar Victor Ponta este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''.



În acelaşi dosar, mai sunt judecaţi Laurenţiu Ciurel, la data faptelor director general al Complexului Energetic Rovinari; Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, şi Octavian Laurenţiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.



Procurorii susţin că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocatură, a obţinut de la SCA ''Şova şi Asociaţii'' suma de peste 181.000 lei, pentru presupuse activităţi în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat. AGERPRES