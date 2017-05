Danileţ se opune categoric desecretizării arhivei SIPA: Documentele trebuie imediat topite

Judecătorul Cristi Danileţ se opune categoric desecretizării arhivei SIPA, susţinând că documentele din respectivul serviciu privesc aspecte profesionale şi de viaţă privată a angajaţilor din sistemul de justiţie, iar după inventariere şi sortare ar trebui topite.



"Mă opun categoric desecretizării în totalitate a arhivei SIPA", arată Cristi Danileţ într-o postare pe Facebook, ca descriere la scrisoarea deschisă transmisă ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



Magistratul susţine că SIPA este o pată urâtă în istoria justiţiei româneşti, ani de-a rândul magistraţii fiind spionaţi, probabil şi controlaţi ori şantajaţi, prin intermediul acestui serviciu secret militarizat aflat în perioada 1991-2005 în subordinea ministrului Justiţiei.



"Informaţiile care se află acum în arhiva SIPA, depusă în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi sigilată de o comisie din care am făcut parte şi eu, privesc aspecte profesionale şi de viaţa privată a angajaţilor din sistemul de justiţie, inclusiv a magistraţilor. Faţă de conţinutul documentelor respective (note informative realizate în urma discuţiilor cu diverse persoane, consultării de dosare judiciare ori filaje realizate de agenţii SIPA) consider că acestea nu trebuie să devină accesibile publicului!", precizează Cristi Danileţ în scrisoarea deschisă transmisă lui Tudorel Toader şi postată pe pagina sa de internet.



Magistratul susţine că elementele adunate în respectivul serviciu nu trebuie să devină instrumente de ameninţare a judecătorilor şi a procurorilor.



"Elementele adunate de acest serviciu secret în mod nelegal nu trebuie să devină instrumente de ameninţare sau batjocorire a judecătorilor şi procurorilor, indiferent că sunt în funcţie sau care şi-au încetat deja activitatea. După mine, acele documente nu prezintă niciun fel de credibilitate, iar după inventarierea lor şi separarea de celelalte documente interesând chestiuni administrative legate de activitatea SIPA (inclusiv numele angajaţilor SIPA şi informatorilor acestora), ele trebuie imediat topite", este de părere Cristi Danileţ.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri că a luat decizia ca în cel mai scurt timp să desecretizeze arhiva SIPA.



"Am depăşit stadiul de intenţie şi am luat decizia ca, în cel mai scurt timp, să desecretizăm arhiva SIPA respectând procedurile legale. (...) Decizia este a mea, nu este a directorului. Respectând procedurile legale, în cel mai scurt timp desecretizez arhiva SIPA", a declarat Toader, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES