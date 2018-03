De ce nu se va mai prezenta Udrea la instanță în dosarul în care este judecată

Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului "Gala Bute", iar avocaţii săi au anunţat la Instanţa supremă că un medic din Costa Rica i-a recomandat "odihnă absolută" fostului ministru.



Instanţa supremă a programat pentru termenul de miercuri al procesului audierea a trei martori în dosarul "Gala Bute", în care Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la 6 ani închisoare.



Elena Udrea nu a venit la proces, iar avocaţii ei au confirmat că se află în Costa Rica. Apărătorii au cerut amânarea judecării dosarului, susţinând că Udrea vrea să fie prezentă şi să pună întrebări martorilor.



Avocatul Alexandru Chiciu a depus trei înscrisuri medicale emise de un doctor din Costa Rica, în care recomandă "odihnă absolută" pentru fostul ministru.



"Depun trei înscrisuri traduse de un traducător autorizat, transmise de Elena Udrea. Primul înscris este din 22 februarie şi prezintă tabloul medical al acesteia. Medicul din Costa Rica face parte din Colegiul Medicilor din această ţară. Al doilea înscris este din 24 februarie. Cel de al treilea este din 13 martie 2018, care centralizează situaţia medicală. Medicul dispune odihnă absolută pentru Elena Udrea. Clienta mea este în imposibilitate obiectivă de a se prezenta. Ea vrea să fie prezentă la audierea martorilor. Solicitarea apărării este de amânare a audierii martorilor la un termen viitor, când domnia sa se va prezenta la proces, dacă starea de sănătate îi va permite", a spus avocatul.



Judecătorii nu au fost de acord cu amânarea dosarului, iar procesul continuă cu audierea martorilor, printre care se află şi Sorin Munteanu, fost secretar de stat în Ministerul Turismului.



În luna februarie, Elena Udrea a anunţat că este însărcinată şi va avea gemeni. Ea se află în Costa Rica, acolo unde este şi fosta şefă a DIICOT, Alina Bica.



Elena Udrea a fost condamnată de ÎCCJ, pe 29 martie 2017, la şase ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.



În acelaşi dosar, Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite. Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an şi şase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a primit patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, trei ani de închisoare cu suspendare, şi Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani şi şase luni cu suspendare.



ÎCCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea să plătească aproape 3 milioane euro despăgubiri.



În acelaşi dosar, instanţa a dispus ca Rudel Obreja să plătească în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fostă SC Europlus Computers SRL), către Ministerul Finanţelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, i se confiscă suma de 3.000.000 lei.



Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care inculpata îl conducea.



Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).



Udrea mai este acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile, cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la 'Gala Bute', prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja. AGERPRES