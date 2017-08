Directorul Tel Drum, Petre Pitiş, la DNA

Directorul societăţii Tel Drum, Petre Pitiş, s-a prezentat marţi la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a participa la desigilarea sistemelor informatice ridicate în urma percheziţiilor efectuate de anchetatori.



Întrebat de jurnalişti la intrarea în DNA dacă s-a prezentat pentru a lua parte la percheziţiile informatice, Petre Pitiş a răspuns: "Da. Despre dosar nu pot să vă spun nimic, dacă vreţi vă spun despre firmă. Îmi aparţine mie. La percheziţie s-au găsit documentele cu care eu am cumpărat acţiunile, pachetul majoritar al acţiuni. Şi dintr-o firmă care plătea regulat 20 de milioane la bugetul consolidat de stat putem să ajungem la o firmă la care va trebui să plătească statului 10 milioane de lei ajutor de şomaj, în urma unor acuzaţii. (...) Pachetul majoritar al acţiunilor este al meu".



El a adăugat că deţine peste 50% din acţiuni la societatea Tel Drum, diferenţa fiind deţinută de alte cinci persoane, precizând că Liviu Dragnea nu se numără printre aceştia şi nici nu a fost de când se află la conducerea firmei.



Petre Pitiş a mai precizat că nu există o relaţie personală între el şi Liviu Dragnea şi nici nu l-a întâlnit.



"Nicio relaţie personală, nu l-am întâlnit nici când era preşedinte la Consiliul judeţean, nu a semnat dumnealui contractele, m-am uitat pe ele, din partea Consiliului judeţean (...) licitaţiile erau semnate de un vicepreşedinte al Consiliului judeţean", a spus Pitiş.



Referitor la ce a susţinut DNA cu privire la faptul că licitaţia pentru achiziţionarea staţiei de mixturi asfaltice ar fi fost trucată, Petre Pitiş a susţinut că actele au fost întocmite corect.



"Punctul nostru de vedere, după ce am consultat firma care ne-a asigurat consultanţă la realizarea acestui proiect, este că actele au fost întocmite confirm ghidului. (...) Conform ghidului eram obligaţi să facem licitaţie publică, ceea ce am şi făcut, la licitaţia publică a fost publicată pe site-ul AFIR (Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - n.r.), putea să participe şi firma producătoare şi oricare altă firmă", a spus Pitiş.



Întrebat dacă la percheziţia informatică vor fi găsite probe împotriva sa. Pitiş a răspuns: "Nu cred. Nu ştiu, depinde ce pot interpreta dumnealor (procurorii - n.r.). Noi considerăm că procedura de încheiere a contractului cu AFIR a fost perfect legală şi a respectat normele ghidului de procedură. Poate solicităm un expert în proceduri să ne spună părerea lui. Părerea noastră şi a firmei de consultanţă este că s-au respectat toate normele", a conchis directorul Tel Drum.



DNA anunţa, pe 18 august, că Societatea Tel Drum SA şi reprezentanţii acesteia - Petre Pitiş şi Mircea Vişan - au fost puşi sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.



Potrivit sursei citate, în acelaşi dosar au fost puşi sub urmărire penală şi societatea WFA Impex SRL, Florian Ion, reprezentant al acestei firme, şi Florea Neda, reprezentant al Tel Drum SA, toţi pentru complicitate la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni. AGERPRES