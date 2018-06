DNA - Cătălin Ioniță a pretins cedarea cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 4 hectare de teren pentru a interveni pe lângă funcţionari publici

Fostul şef al Poliţiei Române Cătălin Ioniţă este acuzat de procurorii anticorupţie că a pretins de la o persoană, care are calitatea de suspect în acest dosar, cedarea cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 4 hectare de teren, promiţând în schimb că va determina anumiţi funcţionari publici să urgenteze finalizarea unei proceduri de punere în posesie, se arată într-un comunicat al DNA.



Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Cătălin Ioniţă pentru trafic de influenţă şi fals în declaraţii, în formă continuată.



Potrivit DNA, Cătălin Ioniţă, la data faptelor şeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti, are calitatea de suspect în acest dosar constituit în cursul acestui an.



În aceeaşi speţă, s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Petruţa Dinu, pentru cumpărare de influenţă.



"Suspectul Ioniţă Alexandru-Cătălin, în perioada 2009 - 2010 când îndeplinea funcţia de şef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti, a pretins de la suspecta Dinu Petruţa (persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de aproximativ 18 hectare, în localitatea Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov) cedarea cu titlu gratuit a unei suprafeţe de 4 hectare din suprafaţa respectivă, promiţând în schimb că îi va determina pe funcţionarii publici cu atribuţii în acest sens să urgenteze finalizarea procedurii de punere în posesie. În aceste împrejurări, suspecta Dinu Petruţa a promis cedarea cu titlu gratuit a celor 4 hectare de teren suspectului Ioniţă Alexandru-Cătălin", precizează DNA.



În urma demersurilor întreprinse de Ioniţă, Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judeţului Ilfov a emis, la data de 3 decembrie 2010, titlul de proprietate în favoarea suspectei Petruţa Dinu şi a altor trei persoane asupra a 18,17 hectare, menţionează sursa citată.



"Ulterior, la data de 19 martie 2015, persoanele beneficiare ale terenului au vândut întreaga suprafaţă suspectului Ioniţă Alexandru-Cătălin şi unei alte persoane din familia acestuia. Conform înţelegerii anterioare, cumpărătorii au achitat doar preţul de 70.000 de euro pentru suprafaţa de 14 hectare (preţul convenit fiind de 5.000 euro/hectar), restul de 4,17 hectare fiind cedate cu titlu gratuit", spun anchetatorii.



De asemenea, aceştia susţin că, în declaraţiile de avere din perioada 2015 - 2018, Cătălin Ioniţă a făcut afirmaţii necorespunzătoare adevărului cu privire la terenul în cauză, de fiecare dată menţionând doar o suprafaţă de 18.174 mp (1,8 hectare), adică 10% din suprafaţa reală dobândită. AGERPRES