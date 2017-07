DNA: Doi apropiați ai lui Liviu Dragnea, puși sub urmărire penală

Fostul deputat Adrian Simionescu a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Adrian Constantin Simionescu, la data faptelor deputat şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscală.



În acelaşi dosar sunt urmăriţi penal şi Marian Fişcuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi Florinel Marinaş şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, pentru complicitate la evaziune fiscală.



De asemenea, anchetatorii au început urmărirea penală şi pe numele societăţii Proinvest SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.



Procurorii anticorupţie precizează că, în perioada 2012 - 2014, Marian Fişcuci, prin SC Proinvest SRL, ar fi achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti.



"În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Adrian Simionescu (administrată de ceilalţi doi inculpaţi) căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România", se precizează în comunicat.



Ca mod de operare, arată anchetatorii, iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest SRL care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.



"După identificarea firmelor interesate care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL. Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti - destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA", explică procurorii.



În acest context, notează DNA, Marian Fişcuci, cu complicitatea celorlalte persoane, ar fi creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit să îi faciliteze eludarea obligaţiilor fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA.



"Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de inculpaţii Adrian Constantin Simionescu şi Florinel Marinaş (operaţiune scutită de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest SRL pe teritoriul Bulgariei, mai târziu fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final", menţionează procurorii.



DNA precizează că tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu ar fi avut un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare.



"În cursul anului 2014, Adrian Constantin Simionescu, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, ar fi controlat întreaga activitate comercială a două societăţi comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obţinând un folos în valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele două firme în perioada respectivă)", mai arată procurorii anticorupţie.



Potrivit datelor existente în cauză, Adrian Simionescu ar fi realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul ''de facto'', realizând atribuţiile specifice administratorului, susţine DNA.



"Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit că, în intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) - 'livrate intracomunitar' este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian", precizează DNA.



În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Adrian Simionescu, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL.



Aceeaşi măsură a mai fost instituită şi asupra conturilor deţinute de Adrian Simionescu, Marian Fişcuci, Florinel Marinaş, Mihai Alexandru Simionescu şi SC Proinvest SRL. AGERPRES