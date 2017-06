DNA: Ioan Bendei, pus sub control judiciar în dosarul privind vânzarea de către LPF a drepturilor tv

Procurorii anticorupţie au dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de Ioan Bendei, la data faptelor administrator al SC RCS&RDS SA, în dosarul privind vânzarea de către Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a drepturilor de televizare pentru meciurile din Liga I, informează DNA.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis miercuri AGERPRES, el este acuzat de dare de mită şi complicitate la spălare de bani.

Iată comunicatul DNA:

În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 448/VIII/3 şi 498/VIII/3 din datele de 5 respectiv 17 mai 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 7 iunie 2017, a inculpatului



BENDEI IOAN, la data faptelor administrator al SC RCS & RDS SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- dare de mită,

- complicitate la spălare de bani.



Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Bendei Ioan trebuie să respecte următoarele obligații:



a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat,

b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat,

d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului,

e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.



Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.



Inculpatului Bendei Ioan i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.



În vederea confiscării speciale, procurorii anticorupţie au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor ce aparţin societăţilor comerciale BODU SRL (până la concurenţa sumei de 16.771.659 lei) şi RCS & RDS SA (până la concurenţa sumei de 13.714.414 lei).



Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.