Doi criminali, reținuți de polițiștii din Capitală, în prima zi a anului

Două persoane au fost reţinute pentru omor, iar alte două pentru tentativă de omor, pe 1 ianuarie, în Capitală, informează un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES, de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.



Potrivit sursei citate, procurori criminalişti din cadrul PTB au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a lui Mihai Sorin Grecu, în vârstă de 26 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat, tentativă de tâlhărie, tentativă de furt, furt şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.



Acesta ar fi pătruns, prin escaladarea zidului, într-un imobil din sectorul 6, unde a încercat să sustragă bunuri, răvăşind mai multe încăperi din locuinţă. În aceste împrejurări, inculpatul a înjunghiat-o pe victimă, proprietara imobilului, în vârstă de 93 de ani, care se afla într-un dormitor al imobilului, aplicându-i trei lovituri cu un cuţit in zona cervicală, care i-au provocat decesul.



De asemenea, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a Mirelei Mădălina Matei, în vârstă de 21 de ani, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor asupra unui membru de familie. Aceasta i-a aplicat două lovituri de cuţit concubinului său în zona toracică, victima decedând din cauza hemoragiei interne provocate de plăgile înjunghiate.



Conform comunicatului PTB, a fost reţinut 24 de ore şi s-a pus în mişcare a acţiunea penală şi în cazul lui Petrişor Brezoi Ioan, de 74 de ani, cercetat pentru tentativă de omor asupra unui membru de familie. Acesta a lovit-o cu un topor în cap pe sora sa în vârstă de 61 de ani, victima fiind internată la Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale.



Procurorii criminalişti au dispus, de asemenea, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a Dorinei Leuş, în vârstă de 37 de ani, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor. Ea a încercat să-şi înjunghie victima cu un cuţit în zona toracică, dar, întrucât aceasta s-a apărat, i-a produs leziuni doar la nivelul feţei şi al antebraţului stâng. AGERPRES