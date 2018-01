Dosarul Gala Bute: Udrea cere recuzarea unui judecător despre care spune că ar ”omul” lui Florian Coldea

Fostul ministru Elena Udrea a anunţat luni că va cere recuzarea judecătorului Ionuţ Matei din completul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care se ocupă de dosarul "Gala Bute", susţinând că acesta este "omul" lui Florian Coldea.



Prezentă la Instanţa supremă, unde s-a desfăşurat un nou termen al dosarului "Gala Bute", Elena Udrea s-a plâns că magistraţii i-au respins o cerere de efectuare a unui expertize în dosar, iar judecătoarea Lucia Rog, singura din completul de cinci care a fost de acord cu acea expertiză, a fost înlocuită cu Ionuţ Matei.



"Noutatea este că s-a schimbat completul de judecată. La fond, am cerut expertiză. Fapta de abuz în serviciu de care sunt acuzată în 'Gala Bute' presupune un prejudiciu. Deci, fără prejudiciu nu există faptă. Dincolo de faptul că mi s-a impus prin hotărâre judecătorească să plătesc şi preţul meciului lui Bute în România, chiar şi fără această sancţiune, şi anume să plătesc cele 2 milioane de euro, ca să fiu acuzată de abuz în serviciu şi condamnată, ar trebui să fim siguri că există un prejudiciu. Pentru asta ar trebui să avem o expertiză. La fond s-a respins efectuarea expertizei. S-a respins şi în apel această cerere. Însă a fost o opinie separată. Judecătoarea care a făcut opinie separată a fost schimbată de la termenul trecut până la acest moment. Era una dintre judecătoarele considerate corecte de la Instanţa supremă. Dânsa a fost înlocuită cu Ionuţ Matei", a declarat Udrea la ieşirea din instanţă.



Udrea susţine că Ionuţ Matei a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al ÎCCJ la propunerea şi recomandarea fostului director adjunct al SRI Florian Coldea.



"Ionuţ Matei a fost vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în mandatul Liviei Stanciu, iar despre dânsul am declarat la audierea de la Comisia SRI, referitor la modul în care au fost numiţi în anumite funcţii procurori şi judecători cu susţinerea SRI, am declarat explicit despre Ionuţ Matei că a fost numit la propunerea şi la recomandarea domnului Florian Coldea, adjunct SRI la vremea aceea, lucru pe care domnul Coldea mi l-a spus mie. În procesul de schimbare în 2013 a conducerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a pus problema ca Aida Popa să fie schimbată din funcţie, iar domnul Coldea a propus să fie schimbată Aida Popa cu Ionuţ Matei, pe care l-a definit ca fiind 'omul nostru', adică al dânsului, nu al meu. În aceste condiţii, nu cred că se poate pune problema unui proces echitabil în 'Gala Bute' în ceea ce mă priveşte. Vom cere recuzarea la termenul viitor şi voi face în aşa fel încât audierea de la Comisia SRI să fie făcută publică. Sunt şi alte persoane care ştiu cum a ajuns Ionuţ Matei şi cu susţinerea cui a fost numit. Sunt alte persoane, se ştie acest lucru la Comisia SRI. Fac această afirmaţie chiar în lipsa desecretizării de la Comisia SRI", a adăugat Udrea.



Ionuţ Matei a făcut parte din completele care i-au condamnat, printre alţii, pe Adrian Severin, Gabriel Berca, Adrian Năstase.



Următorul termen al procesului Elenei Udrea a fost stabilit pentru 26 februarie, când vor fi audiaţi mai mulţi martori. Tot atunci, va fi luată în discuţie o excepţie de neconstituţionalitate ridicată de avocatul lui Rudel Obreja.



Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnată de ÎCCJ, pe 29 martie 2017, la şase ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.



În acelaşi dosar, Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite. Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an şi şase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a primit patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, trei ani de închisoare cu suspendare, şi Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani şi şase luni cu suspendare.



ÎCCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea să plătească aproape 3 milioane euro despăgubiri.



În acelaşi dosar, instanţa a dispus ca Rudel Obreja să plătească în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fostă SC Europlus Computers SRL), către Ministerul Finanţelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despăgubiri civile. Totodată, i se confiscă suma de 3.000.000 lei.



Procesul se află în faza de apel.



Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care inculpata îl conducea.



Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).



Udrea mai este acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile, cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la 'Gala Bute', prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja. AGERPRES