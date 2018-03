Dragnea şi-a confruntat acuzatorii din dosar la Înalta Curte

Karina Knapek

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat, ieri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu şi fals intelectual privind angajări fictive la o instituţie din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. Dragnea a fost aşteptat la ÎCCJ de un grup de protestatari conduşi de Mălin Bot, protestatari care la-u huiduit pe preşedintele Camerei.

Odată cu Dragnea a fost audiată şi Floarea Alesu, fosta şefă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, aceasta fiind unul dintre martorii chemaţi instanţă de către DNA. Alesu a spus că Liviu Dragnea nu a intervenit direct pentru a angaja două persoane la DGASPC, deşi acestea lucrau pentru organizaţia locală a PSD, însă Dragnea i-ar fi cerut să nu ia măsuri împotriva acestora din cauză că nu veneau la serviciu. „Au mai fost discuţii în perioada 2009-2010 şi ultima dată mi-a spus să îi pun pe ceilalţi la muncă, pentru că sunt destui care stau degeaba. Au fost vreo patru discuţii. Îmi spunea să am răbdare că situaţia va fi rezolvată”, a afirmat Alesu. Dragnea a negat în faţa instanţei aceste discuţii. „Încerc să înţeleg de ce am fost trimis în judecată fără nicio probă, doar pe nişte declaratii, nişte feelinguri, nişte bârfe spuse la un şpriţ. Nu am reuşit să înţeleg. Ce să mai spun, am rămas şi sunt ţinta DNA-ului”, a spus preşedintele PSD. El a afirmat că organigrama instituţiei nu era de competenţa sa, ca preşedinte al CJ Teleorman. „Vă spun câteva lucruri: eu respect foarte mult DNA-ul, dar vă prezint realitatea. Nu aveam cum să mă întâlnesc şi să discut cu Floarea Alesu despre organigramă şi rectificări bugetare, doar noi doi. Toate aceste chestiuni aveau proceduri riguroase, iar competenţa era a Consiliului Director”, a susţinut preşedintele PSD. Un alt argument invocat de Dragnea a fost că mulţi dintre cei 2.000 de oameni angajaţi în instituţiile din subordinea CJ Teleorman erau membri de partid şi că nu putea să aibă girja fiecăruia dintre ei dacă merge sau nu la serviciu.

Potrivit DNA, Dragnea ar fi determinat-o pe Floarea Alesu să le angajeze la DGASPC Teleorman şi să le păstreze în posturi cu drepturile salariale aferente pe Adriana Botorogeanu şi Anisa Stoica, deşi acestea lucrau pentru PSD Teleorman.