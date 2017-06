Drept la replică. Acuzele ANI la adresa directorului executiv adjunct al DSVSA Bucureşti au fost desfiinţate de procuror

În materialul publicat de Jurnalul Naţional în data de 2 martie 2017, sub titlul „DSVSA Bucureşti s-a pricopsit cu un director penal”, informaţiile care ne-au fost furnizate şi care au stat la baza materialului menţionat s-au dovedit a fi eronate, drept care facem cuvenitele rectificări. În ceea ce priveşte acuzaţia formulată de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pe numele directorului executiv adjunct al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, Dumitru Băiculescu, privind conflictul de interese în care acesta s-ar fi aflat în perioada 5 februarie - 8 aprilie, timp în care a ocupat funcţia de director executiv al DSVSA Buzău, la data publicării materialului în ziar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti clasase dosarul. Astfel, la data de 19.10.2016, procurorul de caz a dispus “clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conflict de interese prev. de art. 301 alin. C.p., cu privire la vizarea facturilor emise de către SC MEDVET 2000 SRL, persoana vizată fiind Băiculescu Dumitru, întrucât sunt incidente dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. b Teza a II-a C.p.p., respectiv fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”. În ceea ce priveşte afirmaţia că dl Dumitru Băiculescu se află sub tratament la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, s-a produs o confuzie. Conform răspunsului transmis de către reprezentanţii spitalului, în evidenţele acestuia se află o persoană cu acelaşi nume, dar cu alte date de identificare. „Cu privire la dosarul nr. 15916/200/2016 (invocat în material - n.red) aflat pe rolul Judecătoriei Buzău, având ca obiect înlocuirea/încetarea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, precizăm că unitatea noastră a formulat cerere în acest dosar, însă măsura de siguranţă a obligării la tratament medical priveşte o altă persoană, cu acelaşi nume, însă cu alte date de identificare”, se arată în răspunsul spitalului, sub semnătura managerului Mihalaşcu Viorica. În ceea ce priveşte afirmaţia că Dumitru Băiculescu a fost reţinut în luna noiembrie a anului trecut pentru 24 de ore, sub acuzaţia de braconaj, aceasta a fost infirmată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău. „Din verificările efectuate în cadrul dosarului nr. 2449/P/2016, nu a fost dispusă, ca măsură procedurală, reţinerea dvs. Referitor la măsura reţinerii dispuse în cadrul altor dosare penale, vă facem cunoscut că nu a fost identificată o astfel de situaţie”, potrivit comunicării transmise dlui Băiculescu de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.