Dumbravă despre cererea de revocarea a șefei DNA: Evenimentele capătă accente grave de încălcarea a regulilor de bun simţ juridic

Judecătorul Horaţius Dumbravă, fost preşedinte al CSM, afirmă că evoluţia evenimentelor legate de cererea de revocare din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi "capătă accente grave, de evidentă încălcarea a regulilor de bun simţ juridic", făcând referire la publicarea de către Tudorel Toader a acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva procurorului-şef al DNA, document care nu ar fi fost destinat publicităţii.



"Evoluţia evenimentelor legate de cererea de revocare a procurorului-şef DNA capătă accente grave, de evidentă încălcare a unor reguli elementare de bun simţ juridic. Mass-media a scos în evidenţă faptul că ministrul Justiţiei a publicat, în susţinerea unuia din argumentele revocării, un document emis de Inspecţia Judiciară, care nu e destinat publicităţii: acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară, ai căror subiecţi sunt doamna Kovesi şi domnul Marius Iacob, pe de-o parte, şi Inspecţia Judiciară, pe de altă parte ca titular al acţiunii disciplinare", arată Dumbravă într-o postare pe pagina sa de Facebook.



El spune că CSM si Inspecţia Judiciară nu pot rămâne ''pasive'' la încălcarea independenţei sistemului judiciar prin publicarea unor documente care nu sunt publice.



"E mult prea grav ce s-a întâmplat pentru a nu avea măcar o reacţie a acestor instituţii menite să sancţioneze derapaje de la încălcarea independenţei sistemului judiciar şi a membrilor săi", punctează el.



Judecătorul mai arată că publicarea unei acţiuni disciplinare de către o persoană care nu e parte într-un proces încalcă dreptul la apărare pe care îl au părţile în cauza respectivă.



"Pentru că orice magistrat ştie un lucru elementar (oare procurorii care au contribuit la acest raport ştiu?): că un proces (inclusiv cel disciplinar) nu este public decât în două situaţii expres şi limitativ prevăzute de lege: şedinţele de judecată şi pronunţarea hotărârii; doar în aceste etape procedurale procesul are caracter public. În niciun caz actele procedurale ale unui proces. Or, publicarea unei acţiuni disciplinare de către o persoană care nu e parte într-un proces, cum este ministrul justiţiei, deşi are cunoştinţă de această acţiune, încalcă principiul legalităţii şi al dreptului la apărare pe care-l au părţile în cauza respectivă", explică fostul preşedinte CSM.



Magistratul se întreabă şi dacă prin astfel de ''presiuni nejustificate'', cum e publicarea unui document de care ministrul a aflat pe cale oficială, şi care nu e destinat publicităţii, "domnul profesor universitar doctor, ministru al Justiţiei, pune sau nu pune presiune asupra independenţei justiţiei".



Horaţius Dumbravă ţine să remarce şi "ironia situaţiei", respectiv imaginea negativă pe care şi-a creat-o DNA, când au apărut în presă, pe larg, detalii din procese penale nefinalizate, dând exemplu unei hotărâri din 2014 a plenului CSM când s-a stabilit că procurorul şef al Direcţiei nu a asigurat confidenţialitatea unor date, punând presiuni pe judecătorii ÎCCJ.



"Nu pot, însă, să nu remarc o altă ironie a situaţiei: una din problemele şi, corelativ, imaginea negativă pe care şi-a creat-o DNA în unele situaţii legate de cauze penale concrete este faptul că au apărut detalii din procese penale nefinalizate, pe larg, în presă. Că DNA a fost sau nu de vină, e de discutat în multe cazuri. Însă, Plenul CSM, în decembrie 2014, a indicat încălcarea independenţei justiţiei de către procurorul-şef DNA, doamna Kovesi, prin faptul că, în calitate de şef de instituţie, nu a asigurat confidenţialitatea unor date, punând astfel presiuni nejustificate pe judecătorii de la ÎCCJ ce aveau de soluţionat anumite cauze (deci nu erau finalizate)", conchide Dumbravă. AGERPRES