Familia procuroarei care l-a anchetat pe Sorin Ovidiu Vîntu, cere deshumarea femeii pentru a demonstra că a fost otrăvită

La 11 ani de la decesul procuroarei, dosarul nu a fost închis, iar familia ei cere acum deshumarea, pentru a demonstra că Luminița Șega a fost otrăvită.

Luminita Sega a fost procurorul-sef de sectie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pana in 2004, fiind implicata direct in dosarele FNI- Banca Agricola si BID, care l-au avut cap de afis pe controversatul SOV, "detalii" omise de cotianul central care a dezvaluit natura mortii procuroarei.



Dupa ce Parchetul, condus de Ilie Botos a restructurat postul sau, Sega a fost obligata sa se mute in cadrul sectiei a II-a de la Parchetul National Anticoruptie. La scurt timp, in 2005, Luminita Sega a fost pensionata medical, suferind un atac cerebral care a dus in cele din urma la moartea sa.



Printre dosarele instrumentate de Sega se mai numara si celebrele "Bancorex", "Bancoop", "Jimbolia" si "Tigareta".

După ce Luminița Șega s-a îmbolnăvit, starea ei de sănătate s-a agravat în ciuda tratamentelor, a fost trimisă în străinătate, însă boala i-a fost fatală.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, în certificatul medico-legal scrie că femeia a murit otrăvită cu mercur. Dosarul nu a fost închis cu o rezoluție, după mai bine de 10 ani de la caz, astfel că familia nu are un răspuns nici acum.

Luminița Șega a murit în 2006, la 44 de ani.