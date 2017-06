Fifor: Kovesi şi Coldea nu au confirmat până acum prezenţa la audierile de la Comisia de anchetă; aşteptăm în continuare

Marin Raica/Intact Images

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, nu au confirmat până acum prezenţa pentru marţi la audierile din cadrul Comisiei parlamentare de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009, a declarat preşedintele acestui for, Mihai Fifor.



"Pentru mâine (marţi - n.r.) avem patru invitaţi la comisie. Este vorba de doamna Laura Codruţa Kovesi, domnul Florian Coldea, domnul Cosmin Guşă şi domnul Cătălin Cherecheş. Cel puţin până la momentul acesta nu avem confirmare decât de la domnii Guşă şi Cherecheş. Aşteptăm în continuare, în cursul zilei, să vedem dacă vom avea confirmare de la ceilalţi doi invitaţi", a spus luni Fifor, la Palatul Parlamentului.



Întrebat dacă Florian Coldea şi Codruţa Kovesi sunt obligaţi să vină la comisie, Fifor a menţionat că textul hotărârii Parlamentului prevede acest lucru, iar în cazul în care cei doi nu onorează invitaţia comisia va decide marţi paşii pe care îi va face în continuare.



"Variantele sunt conţinute în textul hotărârii Parlamentului României, aţi văzut cu toţii că a venit şi decizia Curţii Constituţionale, nu am văzut motivarea deciziei, dar contestaţia pe care USR şi PNL au făcut-o vizavi de modificarea Statutului a fost respinsă. Prin urmare, există mai multe posibilităţi, dar nu vreau să mă antepronunţ. Contestaţia tocmai la asta se referea, la faptul că nu este corect ca cei invitaţi să fie obligaţi să participe la comisie. Iată că această contestaţie a fost respinsă, prin urmare eu cred că avem elemente legale prin care să putem face paşi mai departe", a explicat el.



Fifor a mai spus că săptămâna viitoare vor fi invitaţi din nou la audieri Gabriel Oprea şi Anghel Iordănescu.



"Îi vom invita din nou pe domnul general Oprea şi pe domnul Iordănescu, având în vedere faptul că am primit răspunsul Parchetului General. Noi am solicitat să ni se comunice dacă domniile lor au vreo calitate în cercetarea pe care o efectuează Parchetul, care îi împiedică să participe la audierile din cadrul comisiei. Parchetul General a răspuns, aşa cum s-a văzut, că domniile lor nu au altă calitate decât cea de martor. Prin urmare, noi considerăm că îi putem cita din nou la comisia noastră", a adăugat Fifor. AGERPRES